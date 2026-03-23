フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が２２日に放送され、俳優の沢村一樹、水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。この日のゲストは、元ＮＨＫのフリーアナウンサー中川安奈。「遠距離恋愛が苦手」と占われると、中川アナは「絶対ダメです。遠距離は…。ＮＨＫ時代に転勤で秋田に住んだり、広島に行ったりしてたんですけど。秋田行って、すぐに当時お付き合いしてた彼とお別れして