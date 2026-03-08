この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「[キャンペーンまとめ:2026年3月] 高額キャンペーンと少額キャンペーンをまとめてご紹介、VISA割＋ApplePayスマホタッチ決済キャンペーン、地方自治体のキャッシュレスキャンペーン」と題した動画を公開した。2026年3月に開催されるキャッシュレス決済を中心としたお得なキャンペーン情報を、「高額」「少額」「地方自治体」の3つのカテゴリに分けて網羅的に解説している。



まず、高額キャンペーンとして5つの銀行系キャンペーンが紹介された。中でも注目は、今回新たに登場した住信SBIネット銀行のキャンペーンで、新規口座開設や円預金残高、クレジットカード利用などの条件を達成することで最大52,000ポイントが獲得できる。その他、三井住友銀行の外貨預金口座開設キャンペーン（最大50,000円）、りそな銀行の給与受取や各種決済サービスの利用によるキャンペーン（最大50,000ポイント）なども挙げられた。



続いて、VISAのタッチ決済に関連する「VISA割」や、Apple Payなどのスマホタッチ決済キャンペーンが解説された。VISAが提供するメインキャンペーンでは、1,000円以上の利用ごとに抽選で最大500円がキャッシュバックされる。これに加え、dカードや三井住友カードなど提携企業が独自に行うキャンペーンを組み合わせることで、さらにお得になると説明している。



少額キャンペーンのカテゴリでは、コンビニ、飲食店、ドラッグストア、家電量販店、鉄道など、日常生活で利用しやすいキャンペーンがまとめられた。特に、松屋の公式アプリからの注文で最大50%還元されるキャンペーンや、29歳以下限定でAirWALLETのVisaカード払いが毎日半額（上限1万円）になるキャンペーン、dポイント交換で10%増量されるキャンペーンなどがピックアップされた。



最後に、全国の地方自治体が実施するキャッシュレス決済キャンペーンが紹介された。北海道札幌市西区や大阪府高石市、兵庫県明石市、鳥取県鳥取市など、PayPay、d払い、au PAYといった主要な決済サービスを利用することで、最大100%のポイント還元（抽選）や50%還元といった非常に高い還元率のキャンペーンが各地で開催されている。



3月は多くのキャンペーンが実施されるため、自身の利用するサービスや居住地域に合わせて、最適なキャンペーンを見つけることが重要だ。各キャンペーンの詳細は公式サイトや動画の概要欄で確認できる。