1.自身の安全を最優先に確保する

虐待を目撃したとき、すぐに駆け寄って止めたいと思うかもしれません。

しかし、生き物を傷つけている相手が興奮状態にある場合、あなた自身に危害が及ぶ危険性があります。

まずは自分自身の安全を確保し、物陰に身を隠すなどして適切な距離を保つことが大切です。無理にひとりで解決しようとせず、周囲に助けを求めることや、身近な建物へ避難することも検討してください。

あなたが無事でいることが、結果としてその猫を救う力になります。

2.客観的な証拠を記録に残す

警察や行政機関が法的な措置を講じるためには、推測ではない具体的な事実が必要です。

可能な範囲で構いませんので、スマートフォンのカメラなどで動画や写真を撮影してください。もし撮影が難しい場合は、現場の場所や時間、相手の服装や特徴、どのような行為が行われていたかを詳細にメモに残しましょう。

これらの記録は、小さな命を救い、二度と同じ悲劇を繰り返させないための非常に重要な鍵となります。

3.すみやかに警察や専門機関へ通報する

動物に対する虐待は法律で禁じられている犯罪です。目の前で命に危険が迫っているような緊急性が高い場合は、迷わず110番通報をしてください。

もし「これは虐待なのだろうか」と判断に迷う場合や、近隣での不審な飼育状況に気づいた場合は、お住まいの地域の動物愛護センターや保健所、最寄りの交番へ相談することをお勧めします。

あなたの勇気ある通報が、行政や警察が動くための大きなきっかけとなります。

4.保護された後のケアを視野に入れる

虐待の現場から猫が救い出された後も、その猫には深い心の傷や、目に見えない体の怪我が残っていることがほとんどです。

個人で保護をして治療を受けさせることが難しい場合でも、地域の保護団体やボランティアの方々と密に連携することで、その後の適切な医療ケアや、新しい家族探しにつなげることができます。

あなたがひとりで責任を背負い込まず、周囲の支援の輪を頼ることが、その猫の新しい生活を支える確かな基盤となります。

まとめ

大切なのは、一人で抱え込まず、社会の仕組みを信じて頼ることです。悲しい場面に遭遇して傷ついたあなたの心も、まずは大切にしてください。

あなたが冷静に行動し、専門の機関へつなぐことが、結果としてその猫にとって一番の救いになります。

小さな命に手を差し伸べようとするその優しさは、猫たちが安心して眠れる社会を作るための、大きな、そして確かな一歩となります。

(獣医師監修：葛野宗)