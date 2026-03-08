米国代表のSNSに映っていた“美女軍団”

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンドの初戦でブラジルと対戦し、15-5で大勝した。大事な初戦で米国代表にエールを送った“美女軍団”が話題を呼んでいる。ファンは「選手たちに集中できないよ」と画面越し光景に注目している様子だった。

初回にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が先制2ラン。5回には、5四死球にトゥラング（ブルワーズ）の二塁打が絡み、4点を奪いブラジルを突き放した。7回に3点差まで迫られたが、9回に7点を追加し、大差をつけての勝利となった。

米国代表の公式X（旧ツイッター）は同日、「キャプテンがやって来た」と添えて、主将を務めるジャッジがグラウンドに登場する様子を公開。“主役”の登場シーンにも関わらず、ダグアウト上のスペースで華やかなパフォーマンスを披露するチアリーダーに注目するファンが目立った。

米国の野球では見慣れないチアリーダーのパフォーマンスに米ファンは釘付け。SNSには「なぜチアリーダーがいるんだ笑」「これが選手紹介のお手本だ」「男として無視できない」「この動画でキャプテン見るやつ1人もおらんやろ」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）