世のライダーを優しく迎えてくれるライダーズカフェ。皆さんにも行きつけのお店があることでしょう。日本全国に点在するライダーズカフェの中でも、特に「ここにはぜひ行ってみて欲しい」という一軒があるはず。そこで二輪車専門誌の編集長たちに、おすすめのライダーズカフェを聞いてみました。編集長のコメントとともに、とっておきのライダーズカフェをご紹介します。

MOTO INFO掲載日：2026年1月27日

Deus Ex Machina Asakusa

ヤングマシン 山形編集長がおすすめするのは「Deus Ex Machina Asakusa(デウス・エクス・マキナ 浅草)」です。同店はシドニー発のモーターサイクルカルチャーブランド「Deus Ex Machina」が手がけるカフェ。浅草店は都会の喧騒を離れた「バイク乗りのオアシス」として親しまれています。店内はショップ、カフェ、ギャラリーが一体となり、デウス独自の文化を多角的に体感できます。また、世界レベルのバリスタが淹れる本格コーヒーを堪能でき、フードも名物のBBQプルドポークサンドなど、シェフこだわりのオリジナルメニューが充実しています。駐輪スペースも完備されており、愛車を眺められるテラス席も用意されています。初対面のライダー同士でも自然と会話が弾む交流の場となっています。

ヤングマシン 山形編集長おすすめコメント

「モーターサイクルカルチャーが根付いている感じが好きですね。Deusらしい世界観を体感しながら、ライダー同士が自然と会話を始めてしまう空気があるのが、この店の魅力だと思います」

住所 東京都墨田区向島 1-2-8 東京ミズマチ ウェストゾーン 営業時間・定休 11:00～19:00

毎週水曜定休 ウェブサイト https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list SNS https://www.instagram.com/deusexmachina.jp

KUSHITANI CAFE 御嶽(ONTAKE EXPLORER PARK)

ヤングマシン 山形編集長のおすすめカフェ2つ目は「KUSHITANI CAFE 御嶽(クシタニカフェ オンタケ)」です。KUSHITANI CAFE 御嶽店は、長野県木曽郡のONTAKE EXPLORER PARK(オンタケエクスプローラーパーク)内にあるカフェです。自然豊かな御嶽山周辺のアウトドアフィールドと一体となったスポットで、冬場はスキー場、夏場はオフロードコースとして運用されています。カフェはキッチンカースタイルで、こだわりのコーヒーやカフェラテ、ジュース類を提供するほか、ホットドッグなどの軽食やジェラートも楽しめます。また、夜はバルスタイルのドリンク・フードも提供され、星空の下で過ごす贅沢な時間を楽しむことができます。ツーリングやオフロード走行の合間に立ち寄りやすいスポットとして人気があります。

ヤングマシン 山形編集長おすすめコメント

「ツーリングやオフロードを思いきり楽しんだあとに立ち寄って過ごす時間が本当に気持ちいい。自然に囲まれて飲むコーヒーは格別で、身体に溜まった疲れがスッと抜けていく感覚があります。特に暑い季節はフローズンドリンクとジェラートが最高。これを目当てに走りに来たくなるレベルです」

住所 長野県木曽郡王滝村3162番 営業時間・定休 9:00～16:00(毎週水・木曜定休)

※5・6月は金・土・日のみ営業 ウェブサイト https://www.kushitani.co.jp/ontake/acc.html SNS https://www.instagram.com/ontake_explorer_park

ORTIGA

ヤングマシン 山形編集長がおすすめするカフェ3店舗目は「ORTIGA(オルティガ)」です。同店は「ガレージでバイクを眺めながら、おいしいコーヒーが飲みたい。バイク好きが気軽に集うカフェを浅草というこの場所に作りたい」という思いから作られました。コーヒーを中心としたメニューが揃っており、落ち着いた雰囲気の店内は初めて訪れても居心地の良さが感じられます。そのためか、浅草散策に来た方が気軽に立ち寄れるカフェです。ツーリング途中の休憩としてはもちろん、目的地として立ち寄るライダーも少なくありません。

自工会二輪車委員会でも、2024年の7月に二輪車メディアミーティングを同カフェで開催し、メディアのみなさんとこだわりのコーヒーを楽しみながら、バイク談義に花を咲かせました。https://motoinfo.jama.or.jp/?p=7859&embed=true#?secret=QAptQFiOAy#?secret=3aKLKXQu4S

ヤングマシン 山形編集長おすすめコメント

「言わずもがなのライダーズカフェだと思います。バイク好きが思い描く理想を、そのまま形にしたようなカフェ。マシンを眺めながらコーヒーを飲める、この距離感が良くて、取材帰りに立ち寄ることも多いです」

住所 東京都台東区雷門2-16-3 営業時間・定休 月・木・金・土・日 9:00～18:00

毎週火・水曜定休 ウェブサイト https://ortiga-asakusa.com SNS https://www.instagram.com/ortiga_asakusa

THE O.H.Cafe

MotoMegane 上田編集長がおすすめするのは「THE O.H.Cafe(ザ・オーバー・ヘッド・カフェ)」です。バイクショップ Remotion(リモーション)に隣接しており、カスタムバイク好きのオーナーが立ち上げたカフェとして知られています。本場イタリアの味にこだわった、アラビカ種とジャワロブをブレンドした香り高いコーヒーに加えて、カフェラテやアフォガードなどのドリンクメニューも豊富。店内にはCBXやCB-F系バイク関連のグッズ・書籍が飾られ、オリジナルのワークウェアを販売。バイク好きが長居したくなる空間です。

MotoMegane 上田編集長おすすめコメント

「CBXやCB-F系を知り尽くしたバイクショップ Remotionの代表が手がけるからこそ、この空気感が生まれると思います。CB乗りは必見です。バイク・コーヒー・ウェア、一つ一つにこだわりがあって飽きることがないです」

住所 東京都西東京市南町1-5-11 営業時間・定休 12:00～20:00

毎週火・水・木曜定休 ウェブサイト https://theoch.remotion.jp/ SNS https://www.instagram.com/theo.h.c

AK★CAFE

続いてMotoMegane 上田編集長がおすすめするライダーズカフェは「AK★CAFÉ(エーケーカフェ)」です。AK★CAFEは、兵庫県豊岡市・出石町福住、城下町・出石の少し外れに位置しています。元料理人のオーナーが手がける、牛100％のハンバーガーやプレートランチが人気です。店舗はアメリカ西海岸風のおしゃれな空間が特徴的で、バイクを含む駐車スペースもあるため、ツーリング途中の立ち寄りにも適した一軒です。

MotoMegane 上田編集長おすすめコメント

「ハンドチョップ牛100％のハンバーガーがとにかく絶品。知る人ぞ知る隠れ家的カフェです。オーナー自身がSRやハーレー(パンヘッド)に乗る生粋のバイカーで、ライダー目線の居心地の良さと、元料理人ならではの確かな味が両立しています。バイク好きと美味しいもの好き、どちらにも刺さるカフェです」

住所 兵庫県豊岡市出石町福住408-28 営業時間・定休 10:00～17:00

毎週月曜定休 ※月(祝)の場合は営業→火曜休 ウェブサイト https://www.instagram.com/ak.cafe/

CORSE BASE

MotoMegane 上田編集長おすすめのライダーズカフェ3店舗目は「CORSE BASE(コルセベース)」です。モーターサイクルカルチャーを色濃く感じられるライダーズカフェで、ガレージを思わせる店内には、バイク好きが思わず目を奪われるものが随所に飾られています。コーヒーや軽食を楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごせるため、ツーリング途中に立ち寄るのはもちろん、ツーリングライダーの拠点としても親しまれています。

MotoMegane 上田編集長おすすめコメント

「阿蘇ツーリングのスタート地点となる大分県日田市にショップを構えるロケーション。全国から集まるバイク乗りを眺めながら飲むコーヒーが最高で、サマータイムは朝6時からオープンしているところもありがたい」

住所 大分県日田市大字高瀬1224-2 営業時間・定休 6:00～16:00(サマータイム)、8:00～16:00(ウィンタータイム)

毎週火・木曜定休 ※祝日と重なる場合は営業 ウェブサイト https://www.beyondfarms.co.jp/corsebase/ SNS https://www.instagram.com/corsebase

珈琲刀

BikeJIN 盛(もり)編集長おすすめのカフェは「珈琲刀(コーヒー カタナ)」です。江戸時代の五街道の一つである中山道に位置しており、木曽にある11カ所の宿場町の一つ「野尻宿」を改装して作られた古民家カフェです。丁寧に淹れられるコーヒーは、ツーリング途中の休憩に最適。落ち着いた店内で、走りの余韻をゆっくりと味わうことができます。周りには阿寺渓谷や開田高原など観光名所があり、アクセスも抜群。ツーリングコースに組み込むことで木曽の魅力を楽しむことができます。

BikeJIN 盛編集長のおすすめコメント

「オーナーが丁寧に淹れるコーヒーの美味しさはもちろん、古民家を活かした店づくりが秀逸で、内装・外装ともに雰囲気が抜群。走り終えたあとに自然と気持ちが落ち着きます。阿寺渓谷や開田高原といった周辺ロケーションも素晴らしく、ツーリングルートに組み込みたくなる一軒です」

住所 長野県木曽郡大桑村野尻1724 営業時間・定休 10:30～17:30

毎週月曜定休 ウェブサイト https://coffeekatana.wixsite.com/cafe SNS https://www.instagram.com/coffeekatana

ライダーズカフェ&ダイナー玉の風

BikeJIN 盛編集長が次におすすめするのは「ライダーズカフェ＆ダイナー玉の風」です。バイク乗りのためのサービスが充実しており、洗車・ガラスコーティング・オイル交換などセルフで整備ができるスペースが併設されています。店内は広く、ライダー同士の会話や情報交換が自然に生まれる居心地の良い空間です。横浜市港北区に位置し、都心から近く駐輪スペースもあるためツーリングの途中に立ち寄りやすい立地です。

BikeJIN 盛編集長のおすすめコメント

「マスターと奥様の人柄がとてもよく、初めてでも気持ちよく迎えてくれます。工具やケミカル類の貸し出しなど、ライダー目線のサービスが充実しているのも魅力です。都心からアクセスしやすく、気軽に立ち寄れる“頼れる拠点”のような存在ですね」

住所 神奈川県横浜市港北区高田東4-11-16 営業時間・定休 11:00～18:00

毎週月・火・木曜定休 ウェブサイト https://www.facebook.com/tamanokaze

Rider’s Place FROG PIT

BikeJIN 盛編集長がおすすめする3つ目のカフェは「Rider’s Place FROG PIT(フロッグピット)」です。Rider’s Place FROG PITは、神奈川県愛甲郡清川村・宮ヶ瀬エリア近くにあり、宮ヶ瀬湖方面や道志方面へのツーリングと組み合わせて立ち寄りやすい一軒です。ツーリング途中の休憩地点としてはもちろん、朝早くから営業する日にはライダーの“朝活”スポットとしても利用されています。フードメニューは定食系が充実しており、豚しょうが焼き定食や唐揚げなど、お腹を満たすメニューが評判。コーヒーやデザートも提供しています。

BikeJIN 盛編集長のおすすめコメント

「料理の美味しさに定評があり、ツーリング途中の休憩に最適。バイクの駐車スペースも広く、安心して立ち寄れます。宮ヶ瀬や道志みちといった定番ツーリングスポットへのアクセスも良く、ルートに組み込みやすいです」

住所 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷1770-1 営業時間・定休 6:00～17:00

不定休 ウェブサイト https://www.facebook.com/FROGPITkiyokawa SNS https://x.com/FROGPIT1

かふぇおかがれーじ

Webikeプラス 松田編集長がおすすめするのは「かふぇおかがれーじ」です。東京都品川区南大井にあるガレージ併設型のカフェで、アフリカ・ケニア産の珈琲豆をハンドピック後に深煎りし、ネルドリップで丁寧に抽出したコーヒーを提供しています。イタリア製リチャードジノリ(ドッチア窯)のカップで一杯ずつ楽しめるなど、コーヒーの質と体験にこだわった空間が特徴です。店舗は、木材の温かみある内装とカウンター中心の設えで、落ち着いた雰囲気が感じられます。エントランスにはバイク・自転車用の駐輪スペースがあり、愛車を眺めながら過ごすこともできます。ツーリング途中の休憩はもちろん、写真映えする空間とこだわりの一杯を目当てに訪れるライダーにも支持されています。

Webikeプラス 松田編集長のおすすめコメント

「店内に鎮座する、超メカメカしいエスプレッソマシンが機械好きに刺さります(もちろんコーヒーも美味しいです)。こだわりの一杯を飲みながら過ごすひとときは、ツーリングの際の癒しになります」

住所 東京都品川区南大井6-3-2 河田ビル1F 営業時間・定休 水・木・金・土・日曜：18:00～23:00

毎週月・火曜定休 ウェブサイト https://www.coffeeokagarage.com SNS https://www.facebook.com/coffee.oka.garage/

ペレファ・カフェ

続いてWebikeプラス 松田編集長がおすすめするのは、「ペレファ・カフェ」です。長野県松本市・七嵐にあるライダーズカフェで、元国際ラリースト三好礼子さんが営み、全国からライダーが訪れる人気スポットとして知られています。店内には1997年パリ・ダカールラリー完走バイクなどが展示されており、地元の野菜や卵を活かした「ダカールカレー」などのオリジナル料理が楽しめます。営業は火～日曜の昼間のみなので、ランチの時間に合わせていくことをおすすめします。

Webikeプラス 松田編集長のおすすめコメント

「Webikeプラス・前編集長の市本さんに教えていただきました。実際に市本さんが伺った際は、三好礼子さんご本人が出迎えてくれたそうです。関東からSSTRに参加する際は通り道にあるのでファンはぜひ訪れたいカフェです」

住所 長野県松本市七嵐120-2 営業時間・定休 11:00～15:00

不定休 ウェブサイト http://www.fairytale.jp/fairycafe/ SNS https://www.facebook.com/perefa.cafe/

ここからはMOTOINFO編集部が選んだ4店舗をご紹介！

UNITEDcafe

MOTOINFO編集部がおすすめするのは「UNITEDcafe(ユナイテッドカフェ)」です。東京都世田谷区にあるカフェ＆バーで、自家焙煎コーヒーやカフェメニュー、アルコール飲料を通じて“人とバイク文化をつなぐ場”として作られました。カフェスペースは明るく開放的で、バイクイベントの開催や展示スペースとしても活用されています。コーヒーは店内で焙煎した豆を使用し、香り高い一杯を楽しむことができます。ランチやスイーツ、夜にはアルコールと軽食もあり、昼夜問わず利用しやすいのも特徴です。アルコールを飲まれる方は、東急バスの野沢銀座バス停から3分と近いので、公共交通機関を利用しましょう。

MOTOINFOのおすすめコメント

「都心にありながら、バイクカルチャーとの距離がとても近い場所。コーヒーをきっかけに人が集い、展示やイベントを通して自然に会話が生まれる空気感が心地いい。昼はカフェ、夜はバーとして使える懐の深さも、この店ならではの魅力です」

住所 東京都世田谷区野沢4-4-8-1F 営業時間・定休 11:30～23:00

毎週火曜定休 ウェブサイト http://united-cafe.net SNS https://www.instagram.com/unitedcafe2012

MIYAGASE VILLAGE

続いてのMOTOINFOおすすめカフェは、「MIYAGASE VILLAGE(宮ヶ瀬ヴィレッジ)」です。『ライダーが集い、休憩・交流・食事を楽しめる“ライダーズビレッジ”』をコンセプトとした複合型施設で、カフェ・レストラン・ショップが揃っています。カフェでは地元食材を使ったフードやスイーツ、ドリンクを楽しむことができ、リラックスした時間を過ごせます。ライダー同士の交流イベントや展示なども開催され、宮ヶ瀬エリアの定番スポットとして人気です。

こちらのカフェでも、自工会二輪車委員会では二輪車メディアミーティングを開催し、豊かな自然の中でBBQを堪能しながら、二輪車業界について本音で語り合いました。https://motoinfo.jama.or.jp/?p=10240&embed=true#?secret=CI61bvXFg5#?secret=tP1NYGvb8I

MOTOINFOのおすすめコメント

「開放感が魅力的なテラスで食事やコーヒーを楽しめます。食事や休憩だけでなく、ショップや展示を巡る楽しさもあり、ツーリングの目的地としてぴったり。一日を通して楽しめる、ツーリングの拠点としてもおすすめのカフェです」

住所 神奈川県愛川町半原2574 営業時間・定休 11:30～20:00(平日)、8:00～22:00(土日祝)

毎週火曜定休 ウェブサイト https://miyagase-village.com/ SNS https://www.instagram.com/unitedcafe_miyagase

Felicity

MOTOINFOのおすすめカフェ3つ目は、神奈川県三浦郡葉山町の「Felicity(フェリシティ・カフェ)」です。2024年8月にグランドオープンしたばかりで、オーナーはフォトグラファー・クリエイター・起業家として活躍する桐島ローランドさん。かつてパリ・ダカールラリーに参戦し完走した経験もあります。閉店したバイクショップ「幸福商會」をリノベーションした店舗では、“こだわりのコーヒー1杯がもたらす幸せ”をテーマに、ハンドドリップやエスプレッソ、グルテンフリーのオリジナルワッフルなどが楽しめます。桐島オーナーは「Felicityは遊びのフィールドの入口と出口になる場所にしたい。人と人が自然につながる場として、イベントや展示も行い、孤独を感じずに楽しめる長く愛されるカフェを目指します」と話します。今後はメニューをさらに充実させ、キッチンカーでの販売も予定しています。

MOTOINFOのおすすめコメント

「山に囲まれた葉山の空気感と、バイクカルチャーが自然に溶け込んだ空間が心地いい。高速道路のICからも比較的近い場所にあるのでアクセスも良好。最高峰の機器を使って淹れるコーヒーはもちろん、米国式のワッフルが自慢で、オーナーのセンスや遊び心が随所に感じられる店内も見どころです。最近は自家焙煎も始めたとのことで、オーナーの感性がさらに際立っています」

住所 神奈川県葉山町上山口2432-3 営業時間・定休 11:00～17:00(平日)、8:00～17:00(土日) ウェブサイト https://www.felicity.cafe SNS https://www.instagram.com/felicity_hayama

PILOTA MOTO

MOTOINFOのおすすめカフェ4つ目は「PILOTA MOTO(ピロータモト)」です。元全日本ロードレース選手権TT-F1クラスチャンピオン・辻本聡さんがプロデュースし、オーナーを務めるカフェです。神奈川県横須賀市・野比海岸沿いに位置し、目の前に広がる太平洋を望みながらコーヒーや軽食を楽しめます。店内には辻本さんの愛車やレーサー時代の写真が並び、バイクを眺めながら安心して休める空間が広がっています。「自転車やバイクを眺めながら安心して休める場所を作りたかった」という想いから始まった同店は、オープンから13年を経て、今ではライダー同士が自然につながるコミュニケーションの拠点となっています。そのつながりをきっかけに、5年前からはカフェ対抗8時間耐久レース「カフェ耐」も開催。店舗や地域を越えて、バイク文化を長く盛り上げていく存在として注目されています。

MOTOINFOのおすすめコメント

「店内から望む海の景色がとにかく綺麗で、この景色を見るためにツーリングの合間に立ち寄りたくなります。お店の目の前には野比海岸道路が通っていて、海沿いを走る気持ちよさを堪能できます。オーナーの辻本さんはフレンドリーで、会話そのものを楽しみに訪れる人が多いのも納得。店内は広すぎないからこそ距離感が近く、初対面のライダー同士でも自然と交流が生まれる場所ですね」

住所 神奈川県横須賀市野比5-6-39 営業時間・定休 11:00～17:00

不定休 ウェブサイト https://www.facebook.com/profile.php?id=100063596200973 SNS https://www.instagram.com/pilota.moto

ライダーズカフェは、単なる休憩所ではありません。走りの余韻を整え、次の目的地へ向かうための「中継基地」であり、ときには旅そのものの目的・ゴールにもなります。コーヒー一杯のために遠回りしてでも立ち寄りたくなるお店、初対面でも自然に会話が生まれるお店、景色や空気感まで含めて記憶に残るお店。そこには、バイクが生み出すコミュニティと、店主の哲学が息づいています。

今回紹介した15店はいずれも、二輪専門メディアの編集長とMOTOINFOのスタッフたちが「また行きたい」と感じた理由が明確でした。カルチャーを体感できる場所、料理が主役になる場所、整備や交流まで受け止めてくれる場所。それぞれが、ライダーの時間を一段豊かにしてくれます。ツーリングの計画では、走るルートだけでなく「立ち寄る一軒」から逆算してみてください。次の休日、気になるカフェを目的地にエンジンをかければ、きっと新しい行きつけが見つかるはずです。

