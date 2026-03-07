＜イラッ！失礼すぎる一言＞私をサゲてくる友人。マウントにモヤる…【第5話まんが：ナルミの気持ち】
私はナルミ。夫とのあいだには4歳の娘ユキがいます。私はもともと子どもができにくい体質と言われており、夫婦2人で生きていこうと考えていました。ところがありがたいことに、私はユキを妊娠。こうして私たちは3人家族になったのでした。これ以上子どもを望むことは難しいものの、奇跡をありがたく思っています。さて最近になって、学生時代の友人トモナと連絡を取り合うようになりました。お互いにママになって以前よりも話が合うようになったのです。
「子どもは2人欲しいね」と話していた私たち。しかし、のちに私は妊娠しにくい体質ということがわかりました。そんな私を励ますかのように、夫は「夫婦2人の生活もきっと楽しいよ」といつも優しく言ってくれていました。2人で生きていくことを計画していた矢先……なんと私は妊娠したのです。
学生時代に友人だったトモナとは、お互いにママになってからときどき連絡をとっています。しかし内容は大抵トモナの愚痴です。トモナのメッセージには、いつも少しモヤモヤします。なんだか少し……マウントをとられているような気もするのです。
私は妊娠しづらい体質でしたが、奇跡的に娘のユキを妊娠しました。
そんななか、お互いにママになったという共通点もあり、学生時代からの友人トモナと連絡を取り合うようになったのです。
トモナはいつも子育ての愚痴ばかりで、「ナルミは子どもが1人だから楽でしょ」といった私サゲ自分アゲな発言が多く、正直……モヤモヤしていました。
そんなある日、彼女から3人目を妊娠したと告げられました。
「あんなに子ども2人を育てるのが大変だと愚痴っていたのに、なぜ？」という疑問が頭をよぎります。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
