「トランプを当選させるため、ロシアが介入していた」…世界を驚愕させた、介入を命じた「張本人」

プーチンの選挙介入

17年1月6日、アメリカの情報機関を束ねる国家情報長官室は衝撃的な報告書を公表した。表題は「最近の米国選挙におけるロシアの活動と意図の評価」。16年11月の大統領選でトランプを当選させるため、ロシアが介入したと述べていた。

世界を驚愕させたのは、介入を命じた張本人である。中央情報局（CIA）、連邦捜査局（FBI）、国家安全保障局（NSA）3機関がそろい踏みで「大統領のウラジーミル・プーチンが指示した」と評価したのだ。

具体的には、トランプの対抗馬だった元国務長官の民主党候補ヒラリー・クリントンの信用を貶めるため、プーチンが工作を指示したとした。それにより、トランプが当選する可能性を高めようとしたと判断した。

公表されたのは機密指定を解除された要約版のため、踏み込んだ判断の根拠や情報源は明示されていない。それでも、3機関のうちのCIAとFBIは、ロシアがトランプ当選の可能性を高めようとしたとの判断に「強い確信がある」と結論付けた。

ロシアは直ちに反論した。クレムリン（ロシア大統領府）の報道官ドミトリー・ペスコフは「根拠なき非難」と一蹴した。プーチン自身も否定した。「プーチンが指示した」というのはアメリカ側の評価であり、確定した事実というわけではない。

ただ、ロシア発のサイバー攻撃をはじめ、数多くの情報がロシアの大統領選介入を指し示しているのは明らかである。プーチン自身、旧ソ連のスパイ機関、国家保安委員会（KGB）で情報工作に手を染めたスパイマスターだ。

プーチンの情報工作はあったのか。あったとしたら、どのようなものだったのか。CIA要員としてさまざまな国で情報工作に従事し、『新書 世界現代史』第6章で登場したグレン・カールに再び聞いてみることにした。

ヒラリーに激怒

カールはアメリカの第43代大統領ジョージ・W・ブッシュ時代の話から始めた。世界の「重役会」に返り咲くため、プーチンが「狂おしいまでの願い」（米ジョージタウン大名誉教授のアンジェラ・ステント）で対米接近を図っていた頃である。

当時、旧ソ連圏では民主化運動が相次いでいた。『新書 世界現代史』第1章や第3章でも触れた「色の革命」である。代表例がウクライナの「オレンジ革命」だ。2004年、親ロシア政権を倒し、オレンジをシンボルカラーとする親欧米政権を誕生させた。

ブッシュは01年9月11日のアメリカ中枢同時テロを経て、「フリーダム・アジェンダ」と呼ばれる自由化戦略を推し進めていた。「民主化が進めばテロの脅威は減る」と考えたのだ。「色の革命」もアジェンダの一環だった。

この「革命」は「西側の価値観の大勝利だった」とカールは言う。ソ連崩壊後もロシアの影響下にあった国々で、個人の権利や複数政党制などが認められるようになり、西洋型の民主主義へ近づく契機となったからだ。

しかし、プーチンはアメリカの陰謀と疑っていた。裏で糸を引き、「革命」を誘発してロシアを包囲する──。疑心暗鬼に駆られて国内のメディアや市民団体を統制し、体制の引き締めを図ったため、反対派との対立を深めていった。

そんな中で行われたのが11年12月のロシア下院選だった。アメリカやヨーロッパはこの機に乗じ、「自由で公正な選挙」を求めて選挙監視団を派遣する。これがプーチンの逆鱗に触れることになった。

カールが回想する。

「プーチンはKGBの元工作員だ。冷戦時代に自ら対外作戦に携わった彼にとって、選挙監視は工作活動と本質的に変わらない。だから西側の監視団は、（選挙の不正を暴き）自らを失脚させるCIAの謀略と見なした」

怒りの矛先は、ブッシュの後任大統領バラク・オバマの下で国務長官を務めていたヒラリー・クリントンに向かう。ロシア下院選は「自由でも公正でもなかった」として、舌鋒鋭くプーチンを批判していたからだ。

下院選後、モスクワやサンクトペテルブルクなどの大都市では、選挙の不正を訴える「反プーチン」デモが展開されていた。プーチンはヒラリーが焚き付けたと思い込み、「激しい怒りを募らせた」という。

彼の脳裏には、独裁者サダム・フセインを排除したイラク侵攻が焼き付いていたに違いない。民主化要求は「アメリカの帝国主義的野心を覆い隠す表向きの宣伝文句」（カール）と見なし、自分を追放することこそワシントンの真の狙いと決め付けた。

プーチンは敵愾心を燃やした。08年からドミトリー・メドベージェフに大統領を任せ、自身は首相に退いていたが、12年3月の大統領選出馬を決意する。逆風の中で当選を果たし、5月にクレムリンの主に返り咲いた。

以来、冷戦期に覇を競った米国の力を削ぐことが、最大の対外目標となる。とはいえ、直接、戦火を交えるわけにはいかない。超大国のパワーの土台を蝕み、腐食させる手段として、情報工作が浮上した。

