『DREAM STAGE』新キャラにネット戦慄「要潤の悪役ハマりすぎ」
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第8話が、6日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
同作の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるグループ・NAZEが、世代や国籍を越えて夢を追う姿を描く。
第8話では、パク・ジス（キム・ジェギョン）に再び裏切られたナム社長（ハ・ヨンス）が激怒する一方、巨大事務所Bouquet Music日本支社を訪れたターンとキムゴンの前に、同社本部長の神谷（要潤）が現れる。神谷は2人を笑顔で迎えながら「NAZEを辞めてTORINNERに入らないか」と持ちかけ、ワールドツアーや大物アーティストとのコラボなど華々しい計画を提示し誘惑する。
さらに神谷は、吾妻がかつてK-POP界を追われる原因となった疑惑の記事を見せ「このまま吾妻さんを信頼していたら後悔しますよ」と冷酷に笑う。「お母さんの治療費だとか、小さい弟の養育費とか。生きていくにはお金がかかりますよねえ」と追い打ちをかけ、不安を抱えるターンとゴンを揺さぶる展開となった。
一方で神谷は、週刊誌記者・風祭（河内大和）を利用し「吾妻は今、またしても暴力でNAZEを支配している」という記事を拡散。チェ・ギヨン代表（イ・イギョン）とともに執拗に追い詰め、ついにTEAM NAZEが崩壊する衝撃の展開が描かれた。
視聴者の注目を集めたのは、第8話から登場した要演じる神谷だ。穏やかな笑顔の裏でターンとキムゴンに電撃移籍を持ちかけ、TORINNERを暴力で支配するなど、物語の“ヒール役”として暗躍。SNSでは「神谷怖すぎる」「要潤の悪役ハマりすぎ」「笑顔なのに圧がすごい」「一気に不穏な空気になった」といった声が寄せられ、強烈な存在感に反響が広がっている。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
同作の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるグループ・NAZEが、世代や国籍を越えて夢を追う姿を描く。
さらに神谷は、吾妻がかつてK-POP界を追われる原因となった疑惑の記事を見せ「このまま吾妻さんを信頼していたら後悔しますよ」と冷酷に笑う。「お母さんの治療費だとか、小さい弟の養育費とか。生きていくにはお金がかかりますよねえ」と追い打ちをかけ、不安を抱えるターンとゴンを揺さぶる展開となった。
一方で神谷は、週刊誌記者・風祭（河内大和）を利用し「吾妻は今、またしても暴力でNAZEを支配している」という記事を拡散。チェ・ギヨン代表（イ・イギョン）とともに執拗に追い詰め、ついにTEAM NAZEが崩壊する衝撃の展開が描かれた。
視聴者の注目を集めたのは、第8話から登場した要演じる神谷だ。穏やかな笑顔の裏でターンとキムゴンに電撃移籍を持ちかけ、TORINNERを暴力で支配するなど、物語の“ヒール役”として暗躍。SNSでは「神谷怖すぎる」「要潤の悪役ハマりすぎ」「笑顔なのに圧がすごい」「一気に不穏な空気になった」といった声が寄せられ、強烈な存在感に反響が広がっている。