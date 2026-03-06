3月3日から、女優・綾瀬はるからが出演する「キリングッドエール」の新CMが、全国で順次放送開始されている。公開と同タイミングで、CM撮影の裏側も公開されており、綾瀬の“あざとボディタッチ”に注目が集まった。

「キリングッドエールは、綾瀬さんと浜辺美波さん、俳優・鈴木亮平さん、Mrs.GREEN APPLE・大森元貴さんの4人がブランドリーダーを務めており、2025年9月から4人のCMが公開されていました。

新CMでは、綾瀬さんが『キリングッドエール、5000万本突破です！』と宣言し、4人が『1秒に6本！？』と驚きながら乾杯する様子が描かれました。前回のCMでも共演しているからか、ぐっと打ち解けて、良い雰囲気で撮影されたことが伝わる内容になっています」（芸能担当記者）

また、CM公開とともに、撮影風景の裏側も公開された。4人がわちゃわちゃと話しているなか、綾瀬が「ぐ〜っと！エール！」とポーズを取る場面があった。そのまま、大森の肩を叩きながら「やって！」と無邪気におねだり。不意のボディタッチに動揺したのか、大森は「“やって”やばい。綾瀬さん、“やって”はやばい」と照れたように距離を取っていた。

『めざましテレビ』の公式YouTube上で、4日にアップされたインタビューでも、メンバーの仲の良さが垣間見えた。鈴木亮平は「綾瀬さんが変な人だったのもわかった」と明かし、綾瀬は「けっこうツッコまれすぎて覚えてない」と告白。

たとえば、撮影現場で「このなかで●●な人は誰ですか？せーので指さしましょう」という質問が飛んだそうで、大森は「せーのって言ったら、綾瀬さんがこうやったんですよ（上を指差しながら）。言っちゃいました、『怖い怖い怖い怖い！』って」と、微笑ましいやり取りがあったことを明かしている。

綾瀬は「そう、決めきれないまま（指が）よくわからないところに行っちゃった」と苦笑い。大森は「ここで止まっちゃったんですね。楽しかったですね」と続けてイジる場面も見られた。

Xでは、そんな綾瀬と大森の絡みに悶絶する反応が続出している。

《綾瀬はるかちゃんほんと天然でかわいい もっくんへのボディタッチ》

《綾瀬はるかさんとの絡みに、ミセスでは見られない大森さんの反応が尊くてカワイイ…》

《綾瀬はるかってほんとに人との距離近いよね、、》

綾瀬といえば、明るく親しみやすい天然キャラで知られており、作品ごとに共演者との距離を縮める“愛され力”が評判だ。

「綾瀬さんは、率先して盛り上げて、撮影現場を明るくするタイプです。共演者によくあだ名をつけており、過去には木村拓哉さんに“ターリー”、玉木宏さんに“おたまちん”などと名付け、積極的に交流をはかっていたといいます。

今年4月公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』では、共演歴のある妻夫木聡さんと夫婦役を演じているのですが、完成報告会のイベントでは、『綾瀬さんはデビュー当時から、いるだけで周りの人たちを暖かくしてくれる』と妻夫木さんも語っていました。今回のキリングッドエールの撮影現場でも、そんな綾瀬さんの人柄があったからこそ、いい雰囲気で撮影がおこなわれたのでは」（同前）

綾瀬の天然キャラが、CM制作に役立った様子。