FC大阪vs奈良 スタメン発表
[3.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](花園)
※19:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 30 韓峻領
DF 6 舘野俊祐
DF 25 桑子流空
DF 66 金潤識
MF 7 木匠貴大
MF 15 福井和樹
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 9 富樫佑太
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
FW 17 田村翔太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 2 高畠捷
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 19 関口智也
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
