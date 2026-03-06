[3.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](花園)

※19:00開始

主審:北沢倫章

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 14 住田将

MF 28 東家聡樹

MF 37 家坂葉光

FW 9 島田拓海

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 30 韓峻領

DF 6 舘野俊祐

DF 25 桑子流空

DF 66 金潤識

MF 7 木匠貴大

MF 15 福井和樹

MF 41 野瀬龍世

FW 27 和田育

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

藪田光教

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 8 吉田新

DF 22 生駒稀生

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

MF 7 田村亮介

MF 9 富樫佑太

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

FW 17 田村翔太

控え

GK 49 黒川雷平

DF 2 高畠捷

DF 16 奥田雄大

DF 27 中山雅斗

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

FW 19 関口智也

FW 42 岡崎大志郎

監督

大黒将志