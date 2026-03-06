「食べログ」側の逆転勝訴が確定 サイト内の評価をめぐる訴訟で焼き肉チェーン店側の上告を棄却 最高裁
グルメサイト「食べログ」で不当に評価を下げられたとして、焼き肉チェーン店の運営会社が「食べログ」側を訴えた裁判で、最高裁は5日付で、店側の上告を退ける決定をしました。これにより、「食べログ」側を逆転勝訴とした2審の判決が確定しました。
焼き肉チェーン店「KollaBo」の運営会社「韓流村」は、「食べログ」での評価がチェーン店であることを理由に不当に下げられ、売り上げが減ったとして、「食べログ」の運営会社「カカクコム」に損害賠償などを求めていました。
1審の東京地裁は2022年、「食べログ」側が評価を算出するためのアルゴリズムを変更し、チェーン点の評価が下がったことは、「あらかじめ計算できない不利益を与えるもの」で、独占禁止法上の優越的地位の乱用にあたるとして「食べログ」側に3840万円の賠償を命じました。しかし、2審の東京高裁は2024年「変更は評価に対する一般消費者の感覚とのずれを是正するために行われたもので合理性がある」と指摘。「結果として評価が下がったとしても、不当に行われたものとまでは言えない」として、「食べログ」側を逆転勝訴としていました。