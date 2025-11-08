大阪の超人気ラーメン店のひとつ『中華そば 桐麺』が待望の東海エリア初出店。 フランチャイズ2号店として11月7日(金)、金山総合駅東口から歩いて3分ほどの場所に『中華そば 桐麺 金山店』がグランドオープンしました。 数々のファンを虜にしてきた名店の味わいが、いよいよ名古屋で堪能できるということで話題を集めています。 桐麺の誕生と進化 人気の裏にあるドラマとは？ 『桐麺』は、もともと大阪・福島の名