Xで話題のSNSマンガ『ンめねこ』。2025年4月にTVアニメ化されTBSにて放送中。TVアニメ最終話直前を記念して、「食べログ」内に特設サイト「ンめログ」が限定公開される。Xのフォロワー数25万の人気クリエイターしりもとが描く『ンめねこ』。毎日のんびり暮らす猫たち。楽しいことだけして生きていきたい。そんな猫たちの面白おかしい日常を描いた物語で、Xでは100万インプレッションを超える投稿もあり、万バズも連発している人気