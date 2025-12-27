2025年は、クマによる人的被害が過去最悪のペースで拡大した1年となった。一方で、ヒグマやツキノワグマの肉を提供する高級店には予約が殺到しているという。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「彼らは単なる珍味として熊を食べているわけではない。そこには現代エリートならではの『高度な知的遊戯』がある」と分析する――。写真＝iStock.com／Pavliha※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pavliha■「最