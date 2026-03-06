ハイアット リージェンシー 東京と「ピエール・エルメ・パリ」のコラボアフタヌーンティーは香り高い柑橘と花々がテーマ
◆ハイアット リージェンシー 東京と「ピエール・エルメ・パリ」のコラボアフタヌーンティーは香り高い柑橘と花々がテーマ
ハイアット リージェンシー 東京の「Nineteen Eighty Lounge & Bar」にて、ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションによる「シトラス ブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年4月1日（水）から6月30日（火）まで。
春から初夏へと移ろう情景を、柑橘の爽やかな香りと花々のニュアンスで表現。ピエール・エルメ・パリならではの洗練されたスイーツと、ホテルシェフが贈る味わい深いセイボリーを堪能して。
この記事の要約レポート
・ハイアット リージェンシー 東京の「Nineteen Eighty Lounge & Bar」で「シトラス ブロッサム アフタヌーンティー」を開催。期間は2026年4月1日（水）から6月30日（火）まで。
・「ピエール・エルメ・パリ」とのコラボによる多彩なスイーツが味わえる
・柚子やレモン、ローズやスミレなど、爽やかな柑橘と優しい花の香りが広がるスイーツたち
・ホテルならではの洗練されたセイボリーは5品。どれも印象に残る味わい
・会場のロビーラウンジはシャンデリアが印象的な上質空間
果実と花の香りが重なるスイーツコレクションをお届け
スイーツは、柚子やライチ、ローズ、オレンジフラワーなど、果実のみずみずしさと花の芳香を重ね合わせた7品を用意。
柚子のクリームとコンフィが重ねられた、みずみずしくも奥行きのある味わいの「タルト アンフィニマン ユズ」をはじめ、ヘーゼルナッツプラリネにバナナとジンジャーのアクセントを効かせた「ショコラ アラベラ」や、バニラとスミレが香るマスカルポーネクリームに、ベリーの彩りが添えられた「シュー アンヴィ」など、ひと口ごとに果実味と香りが優しく広がるスイーツが勢揃い。
また、レモンとオレンジフラワーが香る「ミルフィユ ジャルダン ド ラトラス」、ライチ、ローズ、フランボワーズが調和する「エモーション イスパハン」、パッションフルーツとオレンジマーマレードが爽やかな「チーズケーキ サティーヌ」、ジャスミン風味クリームと野いちごのコンポートが織りなす「マカロン ジャルダン ド ミゾール」の4品も。これら4品は、「カフェ グルモン」として、好みのドリンクとともに気軽に味わうこともできる。
素材の持ち味を活かした多彩なホテルメイドのセイボリー
セイボリーは、ハイアット リージェンシー 東京のキッチンチームが手がける、軽やかさと奥行きを併せ持つ5品がラインナップ。
高糖度トマトの甘みとタプナードのコクが調和する「メーラトマトのブルスケッタ（V）」や、コリアンダーライムドレッシングとクリスピーコーンが爽やかに広がる「真鯛のセビーチェ」、スモークパプリカの香りとグリーンピースアイオリが引き立てる「チョリソーのクロケッタ」など、印象深い味わいの品々がずらりと並ぶ。
さらに、浅草ハムとグリュイエール、モルネーソースを合わせた「ミニ クロックムッシュ」や、キャラメリゼオニオンとホワイトアンチョビがアクセントの「アスパラガスのピサラディエール」など、香ばしく焼きあげられた食欲そそるセイボリーもお楽しみに。
洗練されたラウンジ空間で、香りと味わい、そして彩りを楽しむ、優雅な午後のひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
大規模改装を経た上質ラウンジでティーセットやスイーツを満喫
象徴的な存在のシャンデリアが揺れるロビーラウンジ「Nineteen Eighty Lounge ＆ Bar」は、日本の食材を取り入れ再解釈したクラシックメニューが楽しめる。時間帯によって色を変える料理が味わえるのも魅力のひとつ。友人との女子会や恋人とのデートなど、さまざまなシーンに合わせてリザーブして。
