中島健人・重岡大毅・岩本照、仲良し3人組の特番！「本能的に仲良い」彼らの馴れ初めも

3月6日（金）に放送される『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ！』。

同じ事務所内で仲良し3人組として知られる“けんしげひー”こと中島健人、重岡大毅（WEST.）、岩本照（Snow Man）が日本全国を巡り、ミッションをクリアしながら観光大使を目指し、街の魅力を学んでいく地方創生バラエティだ。

「番組になっちゃってない？すごいね」「びっくりしてる」と驚きつつも、この旅を楽しみにしていた3人。栃木県日光市を舞台に、絶品グルメや世界遺産など盛りだくさんの日光の魅力を楽しんでいく。

◆「見ざる・言わざる・聞かざる」の秘密に3人は大感動

まず訪れたのは、日本が誇る世界遺産、日光東照宮。年間約200万人が参拝に訪れるという観光スポットだ。

御本社へ向かうと、“見ざる・言わざる・聞かざる”で有名な神厩舎の前で立ち止まった3人。そこには知られざる学びが。彫刻に隠された秘密に「めちゃくちゃいい話じゃん！」とテンションMAXだ。

そして、日光の名水を使用したそば屋へ。絶品そばを堪能しながら、店主から日光そばの魅力をたっぷり学んでいく。

移動中には、3人が親友になった理由について語る場面も。「本能的に仲良い」という3人の馴れ初めや、どんなところが好きなのかが明らかになる。

◆5つ星ホテルの露天風呂や絶品巨大いちごを大満喫！

また3人は、超高級ラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン日光」へ。

日本有数の濃さとも言われているホテルの露天風呂“にごり湯”の秘密に触れる。そんな露天風呂を満喫しつつ、岩本の鍛え上げた身体にも大盛り上がりだ。

そして一行は、いちご狩りも体験。すると、巨大いちご探し選手権が突如勃発。大きく実った日光自慢のいちごを食べまくる。

旅の最終点は、日光市役所。市長が見守るなか、日光観光PR応援団になるため、認定試験に挑戦する。

気心の知れた3人だからこそ見られる素の掛け合いなど、仲良しならではの“わちゃわちゃ”な道中。一体どんな旅になるのか？ 注目だ。