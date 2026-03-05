モトローラ・モビリティ・ジャパンは、折りたたみスマートフォン「motorola razr 60 ultra」の限定カラー『motorola razr 60 ultra PANTONE Mountain Trail（マウンテントレイル）』を3月5日より販売開始することを発表した。

「motorola razr 60 ultra」は、折りたたみスマートフォン「motorola razr」シリーズの最上位機種にあたる。今回の限定カラーは、バックパネルにFSC（森林管理協議会）認証木材を使用している点が特徴だ。

FSC認証木材は、持続可能な森林管理を行っている森林から伐採された木材であることを示す国際的な認証で、森林の環境保全や地域社会への配慮、経済的な持続可能性を確保するための基準に基づいている。木目調で柔らかな印象のデザインに仕上げられた。

ヒンジ部分には、前世代のステンレス鋼に比べ4倍の強度を持つチタンプレートを採用し、IP48にも対応する。プロセッサーには「Snapdragon 8 Elite」が搭載されている。moto aiとして、スマートフォンに届いた通知を自動で分析・要約する"とりまリスト"や、音声を書き起こす"おまとメモ"などの機能を備える。

ディスプレイ面では、razrシリーズ最大となる4.0インチの外部ディスプレイを搭載した。端末を閉じたままカメラやメール、各種アプリを操作できる。カメラは5,000万画素のカメラを3つ搭載し、さまざまな角度で自立させるフレックスビュースタイルに対応する。バッテリーは4,700mAhの大容量で、68W TurboPower充電にも対応した。

『motorola razr 60 ultra PANTONE Mountain Trail』は、インターネットイニシアティブ（IIJmio）のみで販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）