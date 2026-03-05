岩堀せりと夫・GLAY TAKUROのソファ密着ショットが話題！プライベート感たっぷりの姿に「ポスターにしたい」「ジョンとヨーコみたい」
モデルの岩堀せりがInstagramで、夫・TAKURO（GLAY）とソファで寄り添うモノクロポートレートを公開した。
■抱きしめる岩堀の手を包み込むTAKUROの手に、ファンもうっとり
岩堀は、フォトグラファー更井真理のアカウントを添えて1枚の写真を公開。ニューヨークで更井が「突然撮ってくれた」というTAKUROとの夫婦ショットだ。
ソファで肘をついて寝転ぶTAKUROに寄り添い、抱きしめるように片手をまわしている岩堀。彼女の手をTAKUROの手が優しく包み込んでいる。さらに岩堀は、TAKUROの肩の上に顔を、甘えるような視線をカメラへと向け、一方でTAKUROは穏やかな表情を浮かべながら視線を傍らに外している。レザーパンツを纏うTAKUROとデニム姿の岩堀。ふたりとも裸足というリラックスしたスタイルながらも洗練された空気の中に日常のワンシーンを切り取ったような温度感が漂う1枚だ。
コメント欄には「ポスターにしたいくらい素敵」「絵になるご夫婦」「おしゃれでうっとり」「ジョン・レノンとオノ・ヨーコみたい」などファンの声が続々と集まっている。
なお、岩堀はInstagramで、たびたびTAKUROとの夫婦ショットを公開している。