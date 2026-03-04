ReoNa、城 南海との対談映像公開！「結々の唄」楽曲クレジットも解禁、いよいよ今週末奄美大島凱旋公演開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

いよいよ今週末、3月7日（土）に故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」を控えるReoNa。同日0:00には奄美を唄った新曲「結々の唄」の配信リリースも控える中、ReoNaと城 南海（きずきみなみ）対談映像に加え、新曲「結々の唄」の楽曲クレジットも解禁された。

公開された対談映像では、同じく奄美大島出身の城 南海（きずきみなみ）を迎え、「結々の唄」の制作をきっかけに実現したクロストークが展開されている。楽曲に城 南海が奄美三味線やチヂンのレコーディングに参加した際の制作秘話や、スタジオでのエピソード、そして故郷・奄美への想いなど、奄美出身アーティスト同士だからこそ語れる貴重な対談が展開されている。

対談を終えて、各アーティストからのからコメントも到着している。

城 南海は、2年ぶりとなるニューアルバム『ウタアシビ』を2026年1月21日にリリース。

ルーツである奄美の自然、奄美の空気が集約された最新作を携え、現在ツアーを開催中。

3月14日（土）には「城 南海 ウタアシビ 2026 春 in 奄美大島」と題し、アマホームPLAZA マチナカホール（奄美市市民交流センター）にて凱旋公演を開催する。

3月7日（土）0:00配信開始となる新曲「結々の唄」は、奄美の文化や精神性をテーマに制作された楽曲。あわせて楽曲クレジットも公開され、制作陣の詳細が明らかとなった。奄美三味線、チヂンといった島の伝統楽器を取り入れながら、ReoNaの世界観と融合した本楽曲は、凱旋ライブ“シマユイあまみ”の象徴的な一曲となる。

「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”」は、入場無料で開催。本公演は、YouTube LIVEでの同時生配信されることも決定している。国内外からリアルタイムで視聴可能（※一部有料エリアは既にチケット完売済）。

現地来場が難しいファンにとっても参加可能な形での開催となるため、ぜひともこの貴重な生配信をリアルタイムで体感してほしい。なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となるため、事前にYouTubeでの通知設定をお勧めしたい。

さらに、海外ファン向けに配信スタート時間をまとめた画像も公開されている。国内外からリアルタイムで参加可能な公演となるので、海外ファンも必見だ。

＜ReoNaコメント＞

奄美の先輩アーティスト、城 南海さんと対談させていただきました。

伝統を守り紡ぐ、島に伝わる歌の魂を持って歩まれている南海さんとのお話し。

ふるさとへ馳せる想い。

そしてお歌に込めた想い。

3月のライブでそれぞれ、受け取っていただけますように。

＜城 南海コメント＞



丁寧に紡ぐReoNaさんの言葉から、支えてくれた島の人々への愛と感謝が伝わる、心温まる時間でした。

そして大切なものを胸に力強く歩む彼女の姿に、私も勇気をいただきました。

互いの島への想いを奏でるライブ、ぜひ遊びに来てくださいね。

●楽曲情報

「結々の唄」ReoNa

作詞：宮嶋淳子、ReoNa 作曲：荒幡亮平 編曲：小松一也

3月7日配信開始

配信URLはこちら

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

楽曲の事前登録をすると、「結々の唄」オリジナル待ち受け画像がプレゼントされるPre-Add / Pre-Saveキャンペーンが開催中

奄美三味線・チヂン：城 南海

Drums：河村吉宏

Bass：高間有一

Piano：荒幡亮平

Guitar：山口隆志

Strings：室屋光一郎ストリングス

1st Violin/Quartet 1st：室屋光一郎

1st Violin：徳永友美、中島優紀、雨宮麻未子

2nd Violin/Quartet 2nd：小寺里奈

2nd Violin：氏川恵美子、岡部磨知

Viola/Quartet：馬渕昌子

Viola：島岡智子

Cello/Quartet：堀沢真己

Cello：西方正輝

All Other Instruments：小松一也

●イベント情報

「ReoNa Free Live2026 in 奄美大島”シマユイ あまみ”」

2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30

会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６−１

料金：入場無料

※一部有料エリアは完売済

優先エリア：6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

●ライブ情報

「ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-」

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

チケット料金

1Fスタンディング：7,000円（税込）

2F指定席：8,500円（税込）

“城 南海 ウタアシビ 2026 春”

2026年2月21日（土） ⿅児島・キャパルボホール 開場16時15分／開演17時（終了）

2026年2月22日（日） 福岡・Gateʼs 7 開場15時15分／開演16時（終了）

2026年3月7日（土） 大阪・心斎橋PARCO SPACE14 開場16時15分／開演17時

2026年3月8日（日） 愛知・ボトムライン 開場15時15分／開演16時

2026年3月28日（土） 北海道・小樽GOLDSTONE 開場16時15分／開演17時

2026年3月29日（日） 宮城・LIVEDOME STARDUST 開場16時15分／開演17時

2026年4月5日（日） 東京・大手町三井ホール 開場16時15分／開演17時

城 南海 ウタアシビ 2026 春 in 奄美大島

2026年3月14日（土） アマホームPLAZA マチナカホール開場 16:30 / 開演 17:00

城 南海 ウタアシビ2026春 追加公演

2026年4月19日（日）COTTON CLUB[1st]Open3:00pm Start4:00pm [2nd]Open6:00pm Start7:00pm

“城 南海 ウタアシビ 2026 秋” ※1月21日告知解禁

9月21日（月・祝）東京・duo MUSIC EXCHANGE

9月23日（水・祝）愛知・ボトムライン

9月27日（日）大阪・心斎橋JANUS

10月4日（日）宮城・retro Back Page

10月10日（土）福岡・border live music&drinks

10月12日（月・祝）岡山・城下公会堂

＜ReoNaプロフィール＞

2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館〜3.6 day 逃げて逢おうね〜」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。

2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」、7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定。同時に「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」始動を発表。

絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。

＜城 南海プロフィール＞

城 南海 きずきみなみ

平成元年 ⿅児島県奄美大島生まれ。奄美民謡「シマ唄」をルーツに持つシンガー。

2006年に⿅児島市内でシマ唄のパフォーマンス中にその歌唱力を見出され、2009年1月に「夜空ノムコウ」を手がけた川村結花作詞作曲のシングル「アイツムギ」で

デビュー。代表曲はNHKみんなのうた「あさなゆうな」「夢待列車」をはじめ、NHKドラマ『八日目の蝉』の主題歌「童神〜私の宝物〜」、NHKBSプレミアム時代

劇『薄桜記』の主題歌「Silence」、大河ドラマ「西郷どん」の劇中歌と大河紀行テーマ、ディズニー実写映画『ムーラン』の日本版主題歌「リフレクション」など。

2014年7月、テレビ東京「THE カラオケ★バトル」では初出演以来、毎回高得点をたたき出し番組初の10冠を達成。

2016年8月には宮本亜門演出の『狸御殿』に⽩木蓮役で出演。初のミュージカルながらカーテンコールでアカペラを披露するなど圧倒的な歌声で観客を魅了した。

2018年6月20日に大河ドラマ「西郷どん」の劇中歌と大河紀行テーマを収録したニューシングル『西郷どん紀行〜奄美大島・沖永良部島編〜』を発売。

2019年、デビュー10周年を迎え、初のベストアルバム『ウタツムギ』を発売。Bunkamuraオーチャードホールを⽪切りに“ウタアシビ10周年記念ツアー”を全国6箇

所で行った。

2020年、ディズニー実写映画『ムーラン』の日本版主題歌「リフレクション」の歌唱が決定。城は日本版の訳詞も担当。

2024年1月24日、デビュー15周年記念アルバム『爛漫』発売。

2025年2月、9月にフジテレビ「千鳥の⻤レンチャン」に出演し、2回目の出演で見事⻤レンチャンを達成。11月にはTBS「人間観察バラエティ モニタリング」 透

明カラオケBOXに出演し、番組史上最高得点を記録。毎年恒例のワンマンライブ「ウタアシビ」公演の他、FUJI ROCK FESTIVAL 2023などに出演。2024年6月UK

JAZZムーブメントの中心人物であるYussef Dayesの来日時、富⼠山セッションに歌と三味線で緊急参加。その動画が世界中に発信され、富⼠山をバックに和服姿で

三味線を弾きながら歌う姿が絶賛された。その後もFUJI ROCK FESTIVAL 2024、GREENROOM FESTIVAL 2025、さらに世界最大規模の野外フェスである英国グラス

トンベリー・フェスティバル2025でもセッションを行った。

