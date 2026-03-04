2年連続“女王”狙う佐久間朱莉は米ツアー挑戦に現状は興味なし 国内メジャー制覇を目標に開幕「今年もジャンボさんは絶対に見てくれている」

2年連続“女王”狙う佐久間朱莉は米ツアー挑戦に現状は興味なし 国内メジャー制覇を目標に開幕「今年もジャンボさんは絶対に見てくれている」