話したくなる腕時計トリビア 第68回 2026年に登場から70周年を迎えるロレックスのモデルとは?
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
2026年に登場から70周年を迎えるロレックスのモデルは何?
ロレックスのモデルには、初登場から今年で70周年を迎えるモデルが2つあります。そのモデルはなんでしょう?
正解はこちら
【答え】ミルガウス、デイデイト
ロレックス「ミルガウス」
今から70年前の1956年に登場したモデルは、「ミルガウス」とデイデイト」です。
「ミルガウス」は、強い磁気にさらされる医師や科学者に向けた「耐磁時計」として1956年に開発されました。
「ミル」はフランス語で「1000」を表し、「ガウス」は磁束密度の単位です。つまり、ミルガウスは「1000ガウス」という意味になります。磁界の強さがわかりやすい「A/m」単位に変換すると「79,580A/m」ですので、ミルガウスは約8万A/mに耐えることのできる耐磁時計というコンセプトで作られたことになります。
ロレックス「デイデイト」
ロレックスの最高峰に位置する「デイデイト」は、その圧倒的なステータスから世界中のリーダーやVIPに愛用されてきました。
モデル名の通り日付と曜日を表示する機能を備えていますが、特に曜日のフルスペル表示はロレックスで唯一の仕様です。ケース素材にはステンレスを一切採用せず、18ctゴールドまたはプラチナの貴金属のみを使用。このモデルのために特別に作られた「プレジデントブレスレット」も、究極の風格を漂わせています。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
