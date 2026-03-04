この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

街角給与明細が「美容師経営者にインタビュー」を公開した。福島県いわき市で美容室を経営する34歳男性が、具体的な金銭事情や「1回失敗したほうがいい」という独自の起業論を語った。



動画冒頭、渋谷でインタビューに応じた男性は、美容室「くるむ」を2店舗経営する社長歴4年の経営者。「やっとやりがいを感じ始めた」としつつも、当初は立地選定のミスやスタッフの離職、競合の多さに苦しんだと振り返る。現在は差別化として新卒教育に注力しており、「期間を決めて、営業とは別に休みの店を使って教育期間を設けている」と、労働環境と育成の両立を図る戦略を明かした。



懐事情について、給与は同年代と比較して「あるかな」と控えめだが、最近購入したものは「アルファード」と即答。一方で貯金については「投資に使っちゃっててあんまない」と明かし、今一番欲しいものを「信用」と語るなど、守りに入らない経営スタンスをのぞかせた。



終盤、独立を検討する人へのアドバイスを求められると、「1回失敗したほうがいい」と意外な持論を展開。自身も「2回目の起業」であることを明かし、「1回で決めること自体が難しい」「ちょっとした金額でテストして、負担にならない借金を背負って再挑戦する」と、失敗を前提としたリスク管理の重要性を説いた。