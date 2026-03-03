Amazon新生活セールでギズモード編集部が狙ってるもの
本日、3/3から先行セールが始まったAmazon新生活セール。
新シーズンに不可欠な最新ガジェットから、慌ただしい日々をサポートしてくれる家電、そして切らすことのできない日用品や食品、飲料のストックまで。先行セールから、さまざまなカテゴリのラインナップが勢揃い。
本記事では、ギズモード編集部メンバーの「本気で狙っている」リアルなウィッシュリストを公開します。このタイミングで新生活準備を進めてみてください。
編集部・金本
128GBモデルは値上がりすぎて諦めモードです。ワンチャン20万円まんなかくらいになりませんか？
もう忘れものタグいくつ買ったか忘れたのですが、光る機能が気になってます。
いま欲しい機能がそろっているためウィッシュリストで待機中。予約商品のため値下がりはないと思います。
ライター・はらいさん
今年の花粉症の症状がかなり深刻なため、これを機に空気清浄機購入を決意しました。
編集部・はやし
5年程Tapoを使っていたのですが、壊れてしまったので乗り換え予定。ズーム機能に期待してます
ストックが切れたので買い足し。NIMASOは2枚入っていてフレームも付いているので貼りやすいです。あと万が一失敗するなどしても、アフターサポートが手厚いので重宝してます。
ゲームカードが増えてきて、きれいに並べたかったため。セール対象になる可能性は低そうですが、ポイント還元とか付いたら嬉しいです。
ライター・そうこ
3月は着々と新学期の準備をしています。
春に向けて日常を整え直しています。
編集部・内藤
これまで電子書籍はスマホかタブレットのアプリで読んできましたが、微妙に読みにくいし集中できない！そろそろ、素直にリーダー買おうと思います。
いつの間にかデスク周りがケーブルで溢れスパゲッティ状態なので、スッキリさせたい。
編集・長谷川賢人
CP+を経てお迎えしたレンズたちを使うためにも...買わねば...となっていますが、これ2つ買うだけでもう別のレンズ買えるな、というセルフツッコミ（少しでもお得になったらいいなぁ…）。
使ってた安物エアフライヤーが御臨終してしまい、新しいものを探し中。BRUNOの「中身が見えるガラス製」が楽しそうだし、見た目もいいなと検討中。ちなみに揚げない揚げ物もいいんですが、ローストビーフを作る時にエアフライヤーめっちゃラクなんですよね。
編集部・玉木
このヨーグルト味とカカオ味が特に好きなんです。
そのままでも美味しいし、りんご酢を入れて飲むのも美味しい。
この記事を見て欲しくなりました。お手頃価格なのに僕にはスペック十分。これでNBAのプレイオフをサクッと楽しみたいなと。