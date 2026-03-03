Image: ギズモード・ジャパン

本日、3/3から先行セールが始まったAmazon新生活セール。

新シーズンに不可欠な最新ガジェットから、慌ただしい日々をサポートしてくれる家電、そして切らすことのできない日用品や食品、飲料のストックまで。先行セールから、さまざまなカテゴリのラインナップが勢揃い。

本記事では、ギズモード編集部メンバーの「本気で狙っている」リアルなウィッシュリストを公開します。このタイミングで新生活準備を進めてみてください。

編集部・金本

GMKtec EVO-X2 AI ミニPC AMD Ryzen AI Max+ 395 303,999円 Amazonで見る PR PR

128GBモデルは値上がりすぎて諦めモードです。ワンチャン20万円まんなかくらいになりませんか？

Pebblebee (ペブルビー) Android ＆iPhone両対応 スマートタグ 3,480円 Amazonで見る PR PR

もう忘れものタグいくつ買ったか忘れたのですが、光る機能が気になってます。

IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta S MiniLED 360Hz(FHD) 180Hz(4K) 74,800円 Amazonで見る PR PR

いま欲しい機能がそろっているためウィッシュリストで待機中。予約商品のため値下がりはないと思います。

ライター・はらいさん

シャープ 空気清浄機 FU-S50-W 21,000円 Amazonで見る PR PR

今年の花粉症の症状がかなり深刻なため、これを機に空気清浄機購入を決意しました。

編集部・はやし

Anker Eufy Indoor Cam C220 (見守りカメラ) 2,990円 Amazonで見る PR PR

5年程Tapoを使っていたのですが、壊れてしまったので乗り換え予定。ズーム機能に期待してます

NIMASO ガラスフィルム iPhone15Pro用 1,614円 Amazonで見る PR PR

ストックが切れたので買い足し。NIMASOは2枚入っていてフレームも付いているので貼りやすいです。あと万が一失敗するなどしても、アフターサポートが手厚いので重宝してます。

アンサー Switchドックシリーズ用 横置きスタンド ブラック ANS-SW195BK 2,481円 Amazonで見る PR PR

ゲームカードが増えてきて、きれいに並べたかったため。セール対象になる可能性は低そうですが、ポイント還元とか付いたら嬉しいです。

ライター・そうこ

象印 ボトルカバー 水筒カバー 480ml用 子ども用 ソーダブルー MC-BA02-AZ 1,191円 Amazonで見る PR PR

3月は着々と新学期の準備をしています。

山崎実業(Yamazaki) フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー ホワイト ブラック 【2個セット】 1751 1752 2,200円 Amazonで見る PR PR

春に向けて日常を整え直しています。

編集部・内藤

Amazon Kindle 16GB 広告なし 13,980円 Amazonで見る PR PR

これまで電子書籍はスマホかタブレットのアプリで読んできましたが、微妙に読みにくいし集中できない！そろそろ、素直にリーダー買おうと思います。

Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー 1,240円 Amazonで見る PR PR

いつの間にかデスク周りがケーブルで溢れスパゲッティ状態なので、スッキリさせたい。

編集・長谷川賢人

TECHART LM-EA9 MarkII （ライカＭマウントレンズ → ソニーＥマウント変換）マウントアダプター AF オートフォーカス 54,416円 Amazonで見る PR PR

SHOTEN マウントアダプター LM-FX M (B) (ライカMマウントレンズ → 富士フィルムXマウント変換）ヘリコイド付き (ブラック) 23,190円 Amazonで見る PR PR

CP+を経てお迎えしたレンズたちを使うためにも...買わねば...となっていますが、これ2つ買うだけでもう別のレンズ買えるな、というセルフツッコミ（少しでもお得になったらいいなぁ…）。

BRUNO ブルーノ エアフライヤー ガラスエアフライヤー アイボリー BOE122-IV 12,000円 Amazonで見る PR PR

使ってた安物エアフライヤーが御臨終してしまい、新しいものを探し中。BRUNOの「中身が見えるガラス製」が楽しそうだし、見た目もいいなと検討中。ちなみに揚げない揚げ物もいいんですが、ローストビーフを作る時にエアフライヤーめっちゃラクなんですよね。

編集部・玉木

アサヒグループ食品 クリーム玄米ブラン ヨーグルト 4枚(72g)×6袋 867円 Amazonで見る PR PR

このヨーグルト味とカカオ味が特に好きなんです。

CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml ×24本 アセロラ 1,314円 Amazonで見る PR PR

そのままでも美味しいし、りんご酢を入れて飲むのも美味しい。

Lenovo Tab タブレット (10.1インチ ワイド パネル MediaTek Helio G85 17,900円 Amazonで見る PR PR

この記事を見て欲しくなりました。お手頃価格なのに僕にはスペック十分。これでNBAのプレイオフをサクッと楽しみたいなと。