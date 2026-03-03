¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù´ØÍ§ÂÀÏº´ÆÆÄ¡õÊ¿À¥¸¬ÂÀÏ¯´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÃË¤ÎÂ¸ºß¤Î´í¤¦¤µ¡¢²ø¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¶²ÉÝ¡×
¡½ºòÇ¯¡¢Âè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¡£WOWOW¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ö¶²ÉÝ¡×¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTORY¡Û²ÈÂ²¤ä¿ÊÏ©¤ËÇº¤à½÷»Ò¹âÀ¸¡¢¤¢¤ë²áµî¤òÊú¤¨¤¿±¿Á÷¶È¤ÎÃË¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤ÈÍýÍÆ»Õ¡¢ÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿Î¹´Û¤Î»ÙÇÛ¿Í¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¼çÉØ¡£¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤é¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÎÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä²ò¤ÊàºÒ¤¤á¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«»¦¤ä»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£·º»ö¤ÎÆ²ËÜ¤À¤±¤¬Ì¯¤Êµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢ºÒ¤¤¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤Ç¤½¤ÎºÒ¤¤¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¡ÖÃË¡×¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¼¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¡¢´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡Ö£µ·î¡×¤Î´ØÍ§ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÊ¿À¥¸¬ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø¤µ¤ó¤ÈÊ¿À¥¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡Ö£µ·î¡×¤Ï¡¢¼êË¡¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Þ¤ºÀè¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÊª¸ì¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Ø¡§ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÎÉñÂæ¤¬5¡Á6¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ë°ì¿Í¤À¤±Æ±¤¸ÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤¿¸å¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬ÃË¤ÎÂ¸ºß¤Î´í¤¦¤µ¡¢²ø¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÏÃË¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âµ¿¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡© ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é´ë²è¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--ËÜºî¤ÏWOWOW¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
´Ø¡§¥É¥é¥Þ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
--¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
´Ø¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î½çÈÖ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â°ìÈÖ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¿À¥¡§¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤ÇÁ´¤¯°ã¤¦ºîÉÊ¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¸À¤Ç¡ÖºÆ¹½ÃÛ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤¯ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Êª¸ì¤â¡¢¸«¤»Êý¤¬°ã¤¦¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¡¢ÉÝ¤µ¤ä´¶¤¸Êý¤â°ã¤¦¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ê¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤Ç¡ËÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´Ø¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉµÓËÜ¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï±ÇÁü¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Ç»×¹Í¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ÇÊ¸»ú¤ÎÉ½¸½¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦»þ¤¬·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈÁÌ¤ë¤È¡¢´ë²è½ñ¤òºî¤Ã¤Æ±ÇÁü¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊ¸»ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï±ÇÁü¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÎÁÇºà¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇµÓËÜ¤äÊ¸»ú¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¤Ë¹½À®¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ê¸»ú¤È±ÇÁü¤Ç¤Ï»×¹Í¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤êÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ºî¶È»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»ú¤è¤ê±ÇÁü¤Ã¤ÆÛ£Ëæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
Ê¿À¥¡§ÀäÂÐÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£
´Ø¡§±Ç²è¤ÎÊÔ½¸¤â¿§¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î£¶ÏÃ¤ò´Ý¤´¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÏÃ¤â»î¤·¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÌá¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¡ÖÃË¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤ÆÉÔµ¤Ì£¤Ç¡¢¤Ç¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿À¥¡§ËÍ¤È´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï ¡È¹½Â¤¡É ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1ÈÖ¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï ¡É¶²ÉÝ¡É ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤¿¤ëÃË¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤ÎÌ¿¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉÝ¤µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
ºÇ½é¤Ë¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î´ë²è¤òÀâÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö»¦¿Íµ´¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÈºÒ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò±é¤¸¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÅú¤¨¤òÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤Ï´ë²è¤Îº¬´´¤ò¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢Á°ºî¡Ê¡ØµÜ¾¾¤È»³²¼¡Ù2022¡Ë¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø¡§»£±ÆÁ°¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤ÏËÍ¤é¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë´ñÈ´¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£·àÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¶öÁ³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¹áÀî¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¡ÈºÒ¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
--ÃË¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¡È½ÐÊý¡É¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
´Ø¡§ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÔ½¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤ìÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âËÜÍè¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÉÝ¤µ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£à¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ËÉÝ¤¤á¤È¤¤¤¦ºî·à¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¡£
Ê¿À¥¡§º£¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤È±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï²»³Ú¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï¡¢Ëè½µ¡¢¿·¤·¤¤ÏÃ¤ò¸«Â³¤±¤ÆÄº¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ìÀ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï ¡È¶²ÉÝ¡É ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-- ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿À¥¡§¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤·Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï·ë¶É¤»¤º¤Ë¡£
´Ø¡§ÃË¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·àÃæ¤ÎÃ¯¤«1¿Í¤ò¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤ì¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤¤¤¦¤«°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¹áÀî¤µ¤ó¤Î´é¤Îº¸È¾Ê¬¤ò±Æ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢±Æ¤ò¤¿¤À°Å¤¯Íî¤È¤¹¤À¤±¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ì¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-- ±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤¬¤È¤Æ¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
´Ø¡§Ê¿À¥¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿À¥¡§ºîÉÊ¥«¥é¡¼¤ò¡ÖÀÖ¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÖºÒ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò¤¢¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÂæËÜ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Î¸«ËÜ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤ÏÉ½»æ¤ËÉáÄÌ¤ÎÌÀÄ«ÂÎ¤Ç¡ÖºÒ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¼å¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡ÖºÒ¤¤¡×¤Îº¬¸»Åª¤Ê¶²ÉÝ¤ò¤â¤Ã¤È¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡¢»×¤Ã¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¹õ¤ÎÂæËÜ¤ËÇò¤Ç¡ÖºÒ¡×¤È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤Ã¤Æ²¿ºý¤Ë¤âµÚ¤Ö¤Î¤Ç¡¢º®Íð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬£±ºýËè¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î£²ºý¤Ï¹õ¤ÈÇò¡¢¤½¤·¤Æ£³ºýÌÜ¤¬ÀÖ¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£´Ø¤¬±ÇÁü¤ÎÊÔ½¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÀÖ¡×¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿·àÃæ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Îà¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø¡§·àÃæ¤Ç¡¢ÀÖ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤È¤«ÀÖ¤¤»±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤«¤éÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢ËÜÍè°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿À¥¡§¤¢¤È¡¢º£²ó¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤¬³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê±é½Ð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·³Ê¹¥¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³Ê¹¥¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê±é½ÐÅª¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ä¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Í×ÁÇ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡·îÊÂ¤ß¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ï½ê¤Ë¥»¥ó¥¹¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤¬ºÇ¶á¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿À¥¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·à¾ìÈÇ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ò·à¾ìÈÇ¤Ë¤¹¤ëºÝ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÊÔ½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¸«¤¿¤é»Ï¤Þ¤êÊý¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎÊÔ½¸¤Î¾å¼ê¤µ¤Ë¡ª¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø¡§ËÜºî¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡¢ÉÝ¤¤¤±¤ì¤É¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Û¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆü¾ï¤Î²ñÏÃ¤Ê¤Î¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÝ¤µ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹´ÆÆÄ¤Î¡ØÀ»¤Ê¤ë¼¯»¦¤·¡Ù¤Ç¤¹¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤²ÈÂ²¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÉÝ¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥Û¥é¡¼¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¡£¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò¥Ú¥é¥Ã¤È°ìËç¤á¤¯¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--º£Æü¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
