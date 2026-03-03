こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（月）23時59分まで「Amazon新生活先行セール」を開催中。

現在、最新のプロセッサーやスマートホーム機能を搭載したAmazon（アマゾン）の「Echo Dot Max（エコードットマックス）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グラファイト 7,480円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

自宅をスマートホーム化ならこれ。Amazonの「Echo Dot Max」が過去最安です

Amazon（アマゾン）の「Echo Dot Max（エコードットマックス）」が50%オフで登場。

2025年秋に発売したばかりのスマートスピーカーが今なら7,480円と過去最安値で購入できますよ。

最新のスマートホーム規格に対応しており、家の中にあるスマート家電の操作を効率化したい人におすすめのアイテムです。

ハンズフリーで操作できるため、家事や育児で手が離せない場面でも真価を発揮します。

立体的な質感が特長の3Dニットファブリックで、空間に溶け込むシンプルなデザインです。

グラファイト、グレーシャーホワイト、アメジストの3色展開で、インテリアに合わせて選べるのもGOODですよ。

2ウェイスピーカーシステムで高音質な音楽再生が可能。ステレオペアリングもできますよ

0.8インチのツイーターと2.5インチの2ウェイスピーカーシステムを採用。クリアな高音と力強い低音を両立しています。

設置した場所の音響特性を自動で分析し、サウンドを最適化するルームアダプション技術も魅力的。

Alexaアプリからイコライザー設定も自由自在。低音・高音、中音域の調整も可能です。

本体正面に操作部があり、タップすることで音楽の再生や一時停止もスムーズ。

2台揃えれば、ステレオペアリングもOK。自宅で映画館のような立体的なサウンドが楽しめますよ。

驚きの応答速度と精度の高い音声認識を実現。各種センサー内蔵で生活が自動で快適に！

高性能な「AZ3」プロセッサーを搭載し、スピーディーな応答速度と精度の高い音声認識を実現。

Zigbee（ジグビー）、Matter（マター）、Thread（スレッド）Border Routerに対応。

別売りのスマートホームハブを購入しなくても、さまざまなスマート家電を直接コントロール可能です。

温度センサー、在室検知、環境光センサー、加速度センサーを内蔵しており、連携したスマート家電のオン・オフのトリガーとして活用できて便利。

音声データの管理などプライバシーを保護する複数の機能もしっかり完備。

ライトリングの点灯によって録音中かどうかがひと目で分かるのも安心ですね。

なお、上記の表示価格は2026年3月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazon新生活先行セール」