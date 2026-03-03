福岡県川崎町で生後11か月の長女を暴行し、死亡させた罪に問われている母親の裁判員裁判です。福岡地方裁判所は3日、「間違いなく暴行したとは言えない」として、母親に無罪判決を言い渡しました。



午後2時から、判決の言い渡しが行われました。

傷害致死の罪に問われていたのは福岡県糸田町の無職、松本亜里沙被告（29）です。



起訴状によりますと、松本被告は2018年、福岡県川崎町の当時の自宅で、生後11か月の長女、笑乃ちゃんの頭部に暴行を加え骨折させ死亡させたとされていました。





3日の判決で、福岡地方裁判所の鈴嶋晋一裁判長は「てんかん発作が起きたこと自体に本人が気づいておらず、結果的に当初と違う説明をしたとしても不自然ではない」と指摘しました。



その上で「間違いなく暴行したとは言えない」として、松本被告に無罪を言い渡しました。