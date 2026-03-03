Image: Apple

今宵、iPhone 17eとM4 iPad Airが発表されましたが、そのほかにもアクセサリ類が多数発表されました。

ということで、どどーんとまとめてみたいと思います。

Image: Apple

iPhone 17eがMagSafe対応になったことで、ケースも刷新。シリコーンケースがMagSafe対応になりました。カラーは6種類用意されています。価格は7,980円。

クロスボディストラップ

Image: Apple iPhone本体およびケースは付属しません

一部のiPhoneケースに対応した肩掛けストラップ。通称「1万円のヒモ」に新色ブライトグアバとソフトピンクが仲間入り。このストラップだけ買っても使えないので要注意。9,980円です。

Beats iPhone 17e Case with MagSafe

Image: Apple

BeatsからもiPhone 17e用ケースが登場。MagSafeに対応しています。素材はポリカーボネートを採用。薄さと軽さにこだわったケースです。カラーはベッドロックブルーとライムストーンの2色。価格は6,980円です。

Apple Watch スポーツバンド

Image: Apple Apple Watchは付属しません

Apple Watchのスポーツバンドに新色が登場。ライトグアバ、クレメンタイン、ソフトピンクが仲間入り。価格は6,800円です。

Apple Watch スポーツループ

Image: Apple Apple Watchは付属しません

ナイロン製の着け心地が軽いループバンドにも新色登場。ブライトグアバ、ブルーミスト、カンタロープの3色がお目見えしました。価格は6,800円。

Apple Watch Black Unityブレイデッドソロループ

Image: Apple Apple Watchは付属しません

精密編み機を使い、レッド、グリーン、ブラックのパンアフリカンを象徴するカラーパレットの糸を織り込んだソロループ。42mmと46mm用があります。価格は1万4800円です。

その他、エルメスベルトの新モデル＆新色が大量に登場しています。これから暖かくなる季節。Apple Watchのベルトを変えて、春を迎えるのもいいですね。

Source: Apple