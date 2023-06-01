WBCで来日中

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。来日したMLB公式サイトのマイケル・クレア記者はXで、日本の宿での初体験を報告。その後、正直な“本音”も明かしている。

先月26日、自身のXで畳に敷布団が敷かれた1枚の写真を投稿。「僕にとって全く新しい体験。初めてシキブトンで寝ることになる」と明かし、「試すのが楽しみだ」とつづっていた。

そんなクレア記者は2日、当時の投稿を引用しつつ「大阪に移動してから何人かに感想を聞かれるんだけど……一応、敷布団を2枚重ねにしてみたからセッティングは簡単だったよ……でも、ぶっちゃけ家に帰っても今のマットレスを使い続けるつもりだよ。まあ、楽しい経験にはなったかな！」とつづっていた。

敷布団で寝てみた結果、自分にはこれまで通りのマットレスが合っていると感じたようだ。

クレア記者は、2023年春のWBCや昨年3月に行われた米大リーグ開幕シリーズでも来日。日本の文化に積極的に触れ、発信している。



（THE ANSWER編集部）