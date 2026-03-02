¡í¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¡í¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¤¢¤é¤¿Í£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤é¤¿Í£
3·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤é¤¿Í£¡£¸µ´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢ÎÞ¤Î¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤È¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç1Æü¥Ç¡¼¥È¡£Ë¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤·¤¿¤ê......¡£ÃË¤ÎÌÑÁÛ¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇºÆ¸½¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤é¤¿Í£¤ÎÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤È¿¹³´ü¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¡¡¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÉô²°¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Îº¢¤Ï¶â³Û¤¬¤ª¼ê·Ú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½÷¤Î¥³¤ÎÍ§Ã£¤È¥Û¥«¥ó¥¹¤Ç¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ´Á³¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£º£²ó¤ÎÉô²°¤Ï¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ç¤ÏË¢É÷Ï¤¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¡¡Ë¢¤¬¥â¥³¥â¥³¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤½¤«¤ËË¢É÷Ï¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç·Ð¸³¤Ï¡©
¤¢¤é¤¿¡¡ÀèÆü¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÆþÍáºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²¿¤«Ë¢Î©¤Ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ë¢É÷Ï¤ÍÑ¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¼ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Ë¢Î©¤Æ¤ÆËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤é¤¿¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È°û¤ßÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç3»þ´Ö¤¯¤é¤¤Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¡¢µÙ·Æ¤ò¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¿©¤ÙÊª¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¤â¡£
¡½¡½¤¨!?¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¡©
¤¢¤é¤¿¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡¥»¥¤¥í¾ø¤·¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥»¥¤¥í¤´¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÇÍê¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥Õ¥¿¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ï¤¶¤ï¤¶¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡©¡¡¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤é¤¿¡¡»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¸úÎ¨Åª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Çºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Íç¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤¢¤é¤¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡¡
¡½¡½ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥¹¥´¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤ÎÉô²°Áª¤Ó¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤é¤¿¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²°¤ÏµÞî±·è¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤À¤µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤ò¤Ä¤®Â¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«È¾¿ÈÍá¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤µ¤ó¤Î¸ø¼°YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Î¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤é¤¿¡¡²Î¤¦¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£¸å¤Ï¡¢²Î¤òÈäÏª¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï²¿¤ò¡©
¤¢¤é¤¿¡¡ÄêÈÖ¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏBoA¤µ¤ó¤Î¶Ê¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¼«Á³¤È³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤ÏÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Î¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤â¡ª¡¡YouTube¤Ï¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È¹¹¿·ÉÑÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î´ë²è¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£È¿¹³´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¤¢¤é¤¿¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤¬¥Ò¥É¤¯¤Æ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃåÂØ¤¨¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈË²Ú³¹¤Ç¤¿¤à¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©
¤¢¤é¤¿¡¡¤¤¤¨¡¢ÆÊÌÚ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹¤¤²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉßÃÏÆâ¤Ç²Ö²Ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£
¡½¡½¥³¥ó¥Ó¥ËÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¤¢¤é¤¿¡¡¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·òÁ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Í§Ã£¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¤¢¤é¤¿¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤Î»Å»ö¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤¢¤È¡¢ÆÊÌÚ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¯¿®¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü¤¢¤é¤¿Í£¡¡
1997Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹163Ñ¡¡B80 W56 H84¡¡
¼ñÌ£¡á¥É¥é¥¤¥Ö¡¢ÎÁÍý¡¡
ÆÃµ»¡á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¡¡
¡û´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤âÌ³¤á¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¤¢¤é¤¿Í£Official Fanclub¡¡
¸ø¼°X¡Ú@arata_yui_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@arata_yui_¡Û¡¡
¤¢¤é¤¿Í£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øº£Æü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ù¡¡»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî