【銀座】シャネル銀座ビルディング屋上のルーフトップテラス「LE JARDIN DE TWEED」2026年3月1日（日）より2026年の営業スタート！
エレガントで可憐なティーセット「ブランシュ」
フランス語で“ツイードの庭”を意味する「LE JARDIN DE TWEED」。その名の通り、ツイード柄に刈り込まれた草木に囲まれた空間が広がり、銀座にいながらパリの雰囲気を感じられるルーフトップテラスです。
ティーセット「ブランシュ」のケーキは、一つ星フレンチレストラン「ベージュ アラン・デュカス 東京」によるキルティングモチーフ。バニラムースの中にキャラメルクリーム、バニラのビスケット、フィヤンティーヌを忍ばせ、キャラメルの香ばしさと芳醇なバニラの香りを楽しめます。
カメリアなどをモチーフにした「ブトンショコラ」とドリンクを合わせた、エレガントで可憐なセットです。
テラスシーンを彩るカクテル
シグネチャーカクテル
「ココ」
シャンパーニュとエルダーフラワーを合わせた華やかな香りのカクテル。ブラックベリーとザクロを浮かべてキラキラ輝くジュエリーを表現しています。
「ロゼ マドモアゼル」
ジンベースのカクテル。ローズ香る、エレガントで軽やかな1杯です。
「LJDT スプリッツァ」
ハーブの奥行きある香りと、柑橘の清涼感が重なる、軽やかでドライなスプリッツァ。5種のハーブを使い、“ツイードの庭”を表現した1杯です。
シーズナルカクテル「アポロン」
ギリシャ神話の太陽神・アポロンをイメージ。“太陽”を旬の柑橘「せとか」で表現し、マリーゴールド香るウォッカを使った、春らしく華やかで透明感のある1杯です。
「ストロベリーシトラススピリッツ」
イチゴのフレッシュジュースに、ベルガモットのさわやかな香りを重ねたシャンパンカクテル。可憐さと華やかさを併せ持つ、春らしい味わいです。
「よもぎハーブフィズ」
よもぎのさわやかな香りとミルクのまろやかさを合わせた和ハーブカクテル。よもぎの葉を添え、日本の春・新緑をイメージしています。
やわらかな陽光が差し込む日中から、空がオレンジ色に染まる夕暮れ時、そして日が沈んだ後の幻想的な時間帯まで楽しる「LE JARDIN DE TWEED」。おしゃれなフードやドリンクで、ちょっと特別なひとときを楽しんでくださいね。
■「LE JARDIN DE TWEED」
住所：東京都中央区銀座 3-5-3 シャネル銀座ビルディング 屋上テラス
TEL：03-5159-5500
営業時間： 3月、11月 12〜20時（LO19時30分）
4月〜6月、9月〜10月 12〜22時（LOフード20時30分、ドリンク21時30分）
7月〜8月 15〜22時（LOフード20時30分、ドリンク21時30分）
定休日：月曜（12月〜2月は冬季休業）
※別途シートチャージ1000円
