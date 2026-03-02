「ブランシュ」4700円

フランス語で“ツイードの庭”を意味する「LE JARDIN DE TWEED」。その名の通り、ツイード柄に刈り込まれた草木に囲まれた空間が広がり、銀座にいながらパリの雰囲気を感じられるルーフトップテラスです。

ティーセット「ブランシュ」のケーキは、一つ星フレンチレストラン「ベージュ アラン・デュカス 東京」によるキルティングモチーフ。バニラムースの中にキャラメルクリーム、バニラのビスケット、フィヤンティーヌを忍ばせ、キャラメルの香ばしさと芳醇なバニラの香りを楽しめます。

カメリアなどをモチーフにした「ブトンショコラ」とドリンクを合わせた、エレガントで可憐なセットです。

テラスシーンを彩るカクテル

シグネチャーカクテル

「ココ」2500円

「ココ」

シャンパーニュとエルダーフラワーを合わせた華やかな香りのカクテル。ブラックベリーとザクロを浮かべてキラキラ輝くジュエリーを表現しています。

「ロゼ マドモアゼル」2000円

「ロゼ マドモアゼル」

ジンベースのカクテル。ローズ香る、エレガントで軽やかな1杯です。

「LJDT スプリッツァ」2000円

「LJDT スプリッツァ」

ハーブの奥行きある香りと、柑橘の清涼感が重なる、軽やかでドライなスプリッツァ。5種のハーブを使い、“ツイードの庭”を表現した1杯です。

シーズナルカクテル

「アポロン」2300円

「アポロン」ギリシャ神話の太陽神・アポロンをイメージ。“太陽”を旬の柑橘「せとか」で表現し、マリーゴールド香るウォッカを使った、春らしく華やかで透明感のある1杯です。

「ストロベリーシトラススピリッツ」2200円

「ストロベリーシトラススピリッツ」イチゴのフレッシュジュースに、ベルガモットのさわやかな香りを重ねたシャンパンカクテル。可憐さと華やかさを併せ持つ、春らしい味わいです。

「よもぎハーブフィズ」2100円

「よもぎハーブフィズ」よもぎのさわやかな香りとミルクのまろやかさを合わせた和ハーブカクテル。よもぎの葉を添え、日本の春・新緑をイメージしています。

やわらかな陽光が差し込む日中から、空がオレンジ色に染まる夕暮れ時、そして日が沈んだ後の幻想的な時間帯まで楽しる「LE JARDIN DE TWEED」。おしゃれなフードやドリンクで、ちょっと特別なひとときを楽しんでくださいね。



■「LE JARDIN DE TWEED」

住所：東京都中央区銀座 3-5-3 シャネル銀座ビルディング 屋上テラス

TEL：03-5159-5500

営業時間： 3月、11月 12〜20時（LO19時30分）

4月〜6月、9月〜10月 12〜22時（LOフード20時30分、ドリンク21時30分）

7月〜8月 15〜22時（LOフード20時30分、ドリンク21時30分）

定休日：月曜（12月〜2月は冬季休業）

※別途シートチャージ1000円

