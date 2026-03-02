2月27日と28日、笑福亭鶴瓶のトークライブがおこなわれた。軽妙なトークが繰り広げられたが、中居正広に言及する場面があり、注目を集めている。

「このトークライブは、六本木のライブ会場『AZABUballoon』でおこなわれ、ゲストに松嶋尚美さんが出演しました。鶴瓶さんと松嶋さんは2001年から2024年までトークバラエティ番組『きらきらアフロ』（テレビ東京系）で共演していたため、久しぶりに “コンビ” が再会したのです。

27日のトークの様子は、ニッポン放送が運営する音声コンテンツ『Podcast（ポッドキャスト）』や公式YouTubeチャンネルで公開されています」（スポーツ紙記者）

トーク内で、鶴瓶がMCを務める『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系、以下『仰天ニュース』）の収録について、「長いことやってたら眠たなんねん」と、VTRを見ると、つい眠くなってしまうことを明かした。その後、かつての “盟友” について言及したのだ。

「鶴瓶さんは25年間『仰天ニュース』の司会をやっていると説明し、続けて『もう名前言うたら悪いやんか。あいつに迷惑かかったらあかんから。もともと出てはる人がもうずっと、あいつを中心にやっとったから任せてたんや』と話したのです。鶴瓶さんは名前を出しませんでしたが、『仰天ニュース』は中居さんと2人でMCを務めてきたので、中居さんを指しているのは明らかでした」（芸能記者）

中居は、2024年12月に元フジテレビの女性アナウンサーに対する性的トラブルを取りざたされ、2025年1月に『仰天ニュース』をはじめとするレギュラー番組を降板し、芸能界引退を発表した。引退から1年が経ち、鶴瓶が中居の話題を出したことに関して、Xでは

《鶴瓶さん 中居さんと仰天の話してくださったんですね》

《鶴瓶さん、配信だからと気を遣いながらも中居くんが抜けたという表現》

《ありがとう鶴瓶さん、心が温かくなりました》

など、喜ぶ声があがっている。2026年2月からtimeleszの松島聡が新たなMCを務めているが、中居の降板後の1年間、鶴瓶の “ひとりMC” が続いた。

「鶴瓶さんは『いまの子、ほんとわからんよ。名前は書いてあるときはあるけど、もう途中で剥がされるねん』と、ゲスト出演した若いタレントの名前を覚えられないことがあると打ち明けたのです。

中居さんがいたころは、彼がゲストに話を振ったり、エピソードトークを掘り下げることが多かったため、鶴瓶さんとしても、戸惑う場面もあったのだと思われます。

これまで、鶴瓶さんが中居さんの降板後の『仰天ニュース』に対する心境を語ることはほとんどなかったため、注目されたのでしょう」（前出・芸能記者）

スタジオパートでは、ベテラン俳優から若手アイドル、お笑い芸人までさまざまなゲストがトークを展開する。ただ、鶴瓶の “不安” も懸念されていたという。

「若手のアイドルがゲストに出た際、鶴瓶さんが話題を振っても、なかなか盛り上がらないことがSNSで指摘されることもありました。今回、鶴瓶さんが語ったように、以前は全体的な司会は中居さんが中心で、鶴瓶さんが最後を締めるという役割が多かったです。

それだけに、突然ひとりでゲストをさばくことになった鶴瓶さんを心配する向きもあったのです」（同）

新たに加わった松島とともに、“名コンビ” になれるか──。