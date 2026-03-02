渡辺翔太の美しい輪郭やEラインに華やかなジュエリーが花を添えた横顔ショットに「しょっぴーもジュエリーも美しい」「かわいい笑顔」「顎のラインが綺麗」
Swarovski（スワロフスキー）の公式Instagramで、スワロフスキーのジャパンアンバサダー・Snow Man渡辺翔太が、ジュエリーをまとったカットが公開された。
【写真】渡辺翔太の美しい輪郭に華やかなジュエリーが花を添えた横顔ショットなど①②
■ジュエリーにも負けない美肌具合にも注目
公開されたのは、リング、ピアス、ブレスレットでドレスアップした渡辺がほほ笑みを浮かべた、美しい輪郭やEラインも際立つ横顔ショット。
スワロフスキーらしいキラキラのジュエリーが輝いており、頭をのせた両手に重ね付けしたブレスレットは、ハートやカギ、クマの形をしたキュートなチャームで彩られている。
ジュエリーの輝きに負けない渡辺の透明感あふれる白肌にも注目。
コメント欄には「しょっぴーもジュエリーも美しい」「かわいい笑顔」「顎のラインが綺麗」などといったファンの声が続々と到着。
渡辺は過去に自身のInstagramで、スワロフスキーが2025年10月28日から12月25日まで期間限定でオープンしていた「Cafe Swarovski」に来店した際のオフショットも投稿している。