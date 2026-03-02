コカ･コーラが展開する紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」初となる「サンリオキャラクターズ」との限定コラボボトル全31種類が登場！

「クロミ」と、サンリオの男のコユニット「はぴだんぶい」パッケージのロイヤルミルクティーや無糖 アールグレイアイスティーなどが発売されます☆

紅茶花伝「サンリオキャラクターズ」コラボレーション

発売日：2026年3月2日（月）

販売エリア：全国

※部先行発売している店舗があります。店舗への問合せは控えてください

※なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗があります

紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいで、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたい、というブランドの想いが込められた「紅茶花伝」

今回、世代を超えて愛されている、サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」と、初のコラボレーションが実現しました！

「紅茶花伝」の想いと「サンリオキャラクターズ」のかわいらしい世界観が重なり合うことで、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」が届けられます。

3月2日に発売される限定コラボボトルは、2025年3月に新たに発売された、爽やかな香りと後味でごくごく飲める味わいで人気を博している「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」

さらに2026年3月2日より発売となる新フルーツティー「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」のほか「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」、沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデン」シリーズも含む計6製品で展開されます。

紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー「クロミ」コラボレーションパッケージ

内容：650mlPET

爽やかな香りと後味でごくごく飲める「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」の「クロミ」パッケージ。

「クロミ」の子分である「バク」と一緒に桜並木を歩く姿や

電車の窓からキラキラ輝く水面を眺めるシーン、

ブレイクタイムに紅茶花伝を味わう、メガネをかけた「クロミ」や

タオルを首にかけながら運動する場面、

シートの上であおむけに寝そべるシーンや

ヘッドフォンを付けてノリノリに踊る姿や

満面の笑みを浮かべながら読書を楽しむ「クロミ」が描かれています。

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー「はぴだんぶい」パッケージ

※右側2本は280ml PET 表面・裏面

内容：440mlPET／280mlPET

紅茶のおいしい余韻が楽しめる「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」から登場する「はぴだんぶい」パッケージ。

440mlPETには、ノートを広げ、頬杖をつきながら汗を浮かべる「バッドばつ丸」や

「ハンギョドン」が作ったカップケーキを味わう姿、

クッションに寄りかかりながら読書を楽しむ「ポチャッコ」

レコード盤の前に立ち、満面の笑みを浮かべる「あひるのペックル」

みんなと一緒にピクニックを楽しむ「けろけろけろっぴ」

パソコンの画面をじっと見つめる「タキシードサム」

桜の木の下でお花見を楽しむ「はぴだんぶい」の集合アートが展開されます。

さらにクラウンを付けた「はぴだんぶい」メンバーが

仲良く行進する姿を描いた280mlサイズもラインナップ☆

沖縄県限定：紅茶花伝 ガーデンレモンティー「はぴだんぶい」パッケージ

厳選紅茶葉を使用した爽やかな紅茶感と爽快なレモンの香りが楽しめる、沖縄県限定の「紅茶花伝 ガーデンレモンティー」から登場する「はぴだんぶい」パッケージ。

沖縄県ならではのアートが取り入れられたパッケージには、大きなステーキを手に持つ「バッドばつ丸」や

ジャンボサイズのゴーヤを手にする「ハンギョドン」

沖縄名物のタコライスを持つ「ポチャッコ」

ソーキそばを手に満面の笑みを浮かべる「あひるのペックル」

大きな口を開けてハンバーガーを食べるシーンを落とし込んだ「けろけろけろっぴ」

パイナップルを手にこちらをじっと見つめる「タキシードサム」のほか

沖縄県の伝統的な守り神”シーサー”の頭巾をかぶった「はぴだんぶい」デザインが登場します。

全31種類にもわたる、「サンリオキャラクターズ」が「紅茶花伝」を楽しむシーンを描いた唯一無二のコラボボトル。

2026年3月2日より全国にて販売される、紅茶花伝「サンリオキャラクターズ」コラボレーションボトルの紹介でした☆

© ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692

