加熱式たばこIQOSを展開するフィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、「IQOS イルマ」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」から、「センティア パープル カプセル」を発表。3月2日（月）より順次発売する。

「センティア パープル カプセル」は、センティア初となるカプセル入りメンソール製品で、カプセルをつぶすと味わいが変化するのが特徴。「ブルーベリーのカプセルと爽快メンソール」と打ち出している通り、カプセルをつぶすと口の中で爽快メンソールが広がり、ブルーベリーの香りを楽しめる。

PMJポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシック氏は、「加熱式たばこ市場において、カプセル入りメンソール製品は、味わいの変化を楽しめると、多くの20歳以上の喫煙者にご好評いただいており、カプセル入りのフレーバー系メンソールの味わいへの需要が高い傾向があります」と、既に「TEREA（テリア）」で展開しているカプセル入りメンソール製品が人気を集めていることを紹介。

「そこで、より充実したラインアップを提供するために、センティアにおいて、新たに“カプセル入りメンソール”カテゴリーの銘柄を加えることにしました」と、ラインアップ拡充の背景を説明している。

「センティア パープル カプセル」の発売に伴い、センティア製品のラインアップは全18銘柄となる。