【難読漢字】食べ物当て「凝乳」　乳製品の原型ともいえる食品です

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「凝乳」という漢字を読めますか。「凝」はなんて読む？

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ぎょうにゅう

凝乳という言葉は、文字どおり「乳が凝る」、つまり乳のタンパク質が固まった状態を指します。

凝乳（乳を固めること）という発想は、チーズをはじめとするさまざまな乳製品づくりの基礎となりました。

古代の遊牧民が羊の胃袋で作った袋に乳を入れて運んだところ、胃の酵素で自然に固まった──そんな伝承が残っている地域もあります。このように偶然生まれた「凝乳」という現象が、やがてチーズをはじめとする乳製品文化の土台になっていきました。

凝乳の作り方はとてもシンプルで、乳に酸や酵素を加えるだけです。

レモン汁や酢を加えると、乳タンパク質が固まり、白い塊と透明な液体に分かれます。この透明な液体はホエイ（乳清）と呼ばれ、栄養価が高く、パン作りやスープに使うと風味が増します。固まった白い部分が凝乳で、これを布でこして水分を抜くと、カッテージチーズのようなフレッシュチーズになります。

