不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が多忙な1日に密着！『【1日密着】5年で1万人以上を指導した“不動産投資スクール代表”のリアルな1日を公開します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【1日密着】5年で1万人以上を指導した“不動産投資スクール代表”のリアルな1日を公開します。』は、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏の1日を追い、その思考と行動を浮き彫りにした内容である。



撮影は自宅前から始まる。休日でありながら、この日は一般向けセミナー、個別打ち合わせ、さらに大規模な交流会が控えている。移動中の車内で語られたのは「車を持たない」という選択だ。消費に資金を振り向けるのではなく、資産性のある対象へ再配分する。その判断基準は一貫している。



オフィスに到着すると、短時間で昼食を済ませ、すぐにセミナー準備に入る。参加者名簿の読み方を確認し、資料を最終点検する姿は、表舞台とは異なる緻密さを感じさせる。この日のセミナーには60名以上が参加。初心者と経験者が混在する中、木村氏は収益と資産の両立、買い進め方、運営の重要性を軸に語る。金融機関への向き合い方や利回りの捉え方など、実務に踏み込んだ論点も示され、その具体像は動画内で明らかになる。



終了後も休む間はない。個別相談では融資の停滞や新築区分取得後の運営など、多様な課題が持ち込まれる。解決の糸口を提示し、次の一手を整理していく過程は、指導者としての力量が問われる場面である。



夕刻からは約130人規模の交流会へ。木村氏は「飲みに行くのではなく、悩みを聞きに行く」と語り、会場を回り続ける。名札の色分けや強制的な席替えなど、全員と接点を持つための設計も徹底されている。物件取得の報告や運営の相談が飛び交い、具体的な助言により参加者の表情が変わっていく様子が印象的だ。



二次会、さらに三次会へと続く長い1日。疲労をにじませながらも、最後にこぼれたのは「やってよかった」という言葉である。多忙さの裏側にあるのは、成果を出すための行動量と、他者の課題に向き合う姿勢だ。本編では、その熱量と現場感がより立体的に描かれている。