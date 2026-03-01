モデルで実業家のMALIA.（43）が1日、自身のインスタグラムを更新。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、中東情勢が懸念される中、移住先のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイの現状を説明し、無事を報告した。

MALIA.はインスタグラムに動画を投稿し、「すごくたくさんのDMやLINEをいただいていて。家族にはもちろん連絡して、近いお友達ともお話しているんだけど、大丈夫だよという報告を」と家族とともに無事であることを伝えた。

ドバイ国際空港が閉鎖されるなど混乱が続くが、「パニックになっている人とかもいるみたいだけど、私は本当に大丈夫で」と説明。「夜中に寝ていたけどビーッてすごいアラートが鳴って、空爆がずっとあって、その音がすごくて」としたものの、カメラで外の様子を撮影し、「外も通常運転で、(店で)ご飯食べている人もいた」と説明した。

そして「私はホテルレジデンスに住んでいるので電気も通っているし、食料もある。私は本当に大丈夫です。ご心配いただきありがとうございます」としていた。