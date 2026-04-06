4児の母で実業家のMALIA.（43）が、日本での教育環境に限界を感じ、三男（7）を連れてドバイへ移住した切実な理由を明かした。【映像】23歳〜7歳まで…MALIA.の美形すぎる4人の子供たち＆2人の孫4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』に出演したMALIA.は、2022年に三男と二人でドバイへ渡った経緯を告白。日本では、皇族が通うような私立の一貫校を受験させる際、シングルマザーという立場が大きな壁になる現実があったと