「イランのテロ政権の脅威を取り除くため」――こんな名目で2月28日、アメリカとイスラエルが共同作戦でイランに攻撃を開始して始まった“戦争”。イランの報復攻撃はイスラエルだけでなくカタールやサウジアラビアなどにも及び、現在は中東全域を巻き込んだものになっている。＊＊＊【写真を見る】「数分で作った」非常用防災パックと、ドバイ脱出時の飛行機内の様子…ドバイに残した大切な家族、愛犬・BEARくんの姿も日本で