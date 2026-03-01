竹田麗央と岩井明愛が日本勢トップ8位 H・グリーンは2季ぶりV
＜HSBC女子世界選手権 最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。
【写真9枚】新ボール投入！ 竹田麗央の最新セッティング
「68」をマークした岩井明愛、1ストローク伸ばした竹田麗央が日本勢トップのトータル7アンダー・8位タイに入った。山下美夢有はトータル6アンダー・10位タイ。古江彩佳、西郷真央、岩井千怜はトータル4アンダー・21位タイ、勝みなみはトータル2アンダー・31位タイに入った。馬場咲希はトータル1アンダー・34位タイ。吉田優利はトータル1オーバー・47位タイ、笹生優花はトータル8オーバー・67位タイで4日間を終えた。優勝はトータル14アンダーまで伸ばしたハナ・グリーン（オーストラリア）。2季ぶりの通算7勝目をつかんだ。トータル13アンダー・2位にはオーストン・キム（米国）が続いた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝したグリーンは45万ドル（約7020万円）を獲得した。
