DIYやプラモデル、3Dプリントの後処理。仕上がりに影響するので丁寧にやりたいものの、力を入れすぎてパーツの破損を割ったり、ガタガタになることもよくありますよね。

そんな“切るストレス”をまるっと解消してくれそうなのが、高出力×コードレスな超音波カッター「NeoBlade」かも。40Wも出力があるので硬い樹脂や木材もなぞるようにカットでるのだそう。

冷却ファンなど安全機能も充実しているようなので、おトクな先行セール情報と合わせて詳しく見ていきましょう。

力いらず・切断面きれい・失敗しにくい。工作のストレスが消える超音波カッター 【36％OFF】30,980円 詳細をチェック

切れ味が病みつきになりそう

百聞は一見にしかずということで切れ味がこちら。革や分厚い紙もケーキにナイフを入れるような手軽さで切れているのは驚きですね！ しかも断面が超キレイ。

素材の硬さや抵抗に応じて出力を自動調整してくれる機能も備えているので、柔らかいTPUやレジンから、ABS、アクリル、木材、ナイロンチューブまで、力加減を意識しなくても常にちょうど良い切れ味をキープできるのもポイント。

バリや白化が起きにくいそうなので、クオリティと時短を両立できるのがいいですね。

本体重量はバッテリー込みで約183gとスマホ程度の軽さ。ペンライクに握りやすく、動作スイッチも人差し指部分なので繊細な作業にも向いていそうですね。

付属のブレードも豊富

使えるブレードは全6種類。スタンダートモデルには各種1枚が付属するので試してから用途に合わせて追加してみるのが良さそうです。

安定した切れ味と安全性

超音波カッターは本体や刃に熱を持ちやすいのが注意点ですが、「NeoBlade」では高速冷却ファンとアルミボディで本体冷却にもこだわっているのがポイント。

これにより過熱状態を抑制でき、長時間使っても安定した切れ味を保ちやすいのだそう。

マットにもご注意を

40W高出力とパワーが強いため、一般的なカッティングマットでは刃が貫通して作業台を傷めてしまう可能性がある点にはご注意を。

適切なマットをお持ちでない場合は、有料オプションですが「NanoTech Cutting Mat」を検討してみてください。なんと一般的なマットの約17倍の耐久性があるそうですよ。

プラモや工作が楽しくなりそう

切る行為が必要なシーンではどこでも大活躍。3Dプリントのサポート材除去や造形調整、レジン整形、プラモの改造などなど。TPUやレザー、シリコンフォームも得意なので、コスプレ衣装や小物づくりにもオススメ。

硬い素材でも柔らかい素材でもキレイに素早く仕上げられるので、クラフト趣味な人には心強い相棒になってくれるでしょう。

今ならおトクな先行セールも実施中なので、ぜひチェックしてみてください。

