家の靴、全部これに変えたい。「ネジ留め式靴ひも」で結び直しから解放された
筆者の趣味は散歩です。歩くことが大好きなんですが、靴ひもがよくほどけてしまうのが悩み。
素材の相性が悪いのか、いくら強く結んでも数分後にはほどけてしまうんです。その度に歩道の端に寄り、しゃがんで靴ひもを結び直すのがめんどう……。
そんな悩みを解決してくれたのが「靴ひもを結ばない」がコンセプトのHIGH FIVEの靴ひもです。結ばなければほどけもしないことに気づいた筆者は、早速使ってみることにしました。
ネジ留め式だから結ばなくていい
なぜ靴ひもがほどけないかというと、そもそも結んでいないから。ネジ留め式になっていて、ひも同士をネジで固定します。
一度、ネジ留めしてしまえばあとは足を靴に出し入れするだけ。結ぶ作業が発生しません。
足をサッと入れるだけで履けるので、急いでいる出勤時や、腰痛のある方が外出するときもかなり楽になるんではないでしょうか。素材は伸縮性のあるゴムと強度の高いポリエステルの2層構造。伸縮するので手を使わずに着脱でき、耐久性も十分です。
靴ひもの取り付けは簡単
取り付けは簡単。
まず靴ひもを穴に通していきます。実際に履きながら靴ひもを通すと、あとから長さ調整しやすいです。
通し終わったら、靴ひもの先から金具を通します。
金具から2〜3cmぐらいの位置で結び目を作り、長さを決めます。あとは余分な部分をカットすれば取り付け完了です。
ひもは全長106cmあるので、だいたいどんな靴にも使えます。見た目にゴム素材感がなく、カラーバリエーションも豊富なので、靴をおしゃれにカスタマイズできます。
もう靴ひもには縛られない
靴ひもがうまく結べていなかったり飛び出ていると、なんだかだらしない印象がありますが、これならシルエットも美しい。
シンプルなデザインなので革靴などにも取り付けられそうです。
そして何より、「ほどけていないか」と確認する手間がゼロになったことが大きい。さらに、歩道の端に寄ってしゃがんで結び直すストレスもゼロに。
これから新しい靴を買ったら、速攻で
に取り替えようと思います。もう靴ひもにはしばられませんよ。