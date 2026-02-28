Image: 岡本玄介

2025年1月15日の記事を編集して再掲載しています。

捨てる前にもうワンチャン！

コーヒーを淹れるときはいつも飲みたい分を出し切ったら、豆かすは捨ててしまいますよね。

干したり炒ったり乾燥させると消臭剤になりますが、面倒なので気が向いたときくらいしか作らないと思います。

捨てずに2〜3日使える

マーナの「コーヒーかす消臭ポット」は、コーヒーかすの水気をシッカリ切れば、湿ったまま消臭剤として活用できるアイテムです。

フィルターごと装填するので楽チン。第2の役割で暮らしがちょっぴりエコロジカルになります。

Image: 岡本玄介

Image: 岡本玄介

コーヒーの香りも

使用中はほんのりコーヒーの香りも広がります。

ポットは釉薬を使用しない、焼き締め製法の陶磁器。なのでカスが乾燥しやすいのです。ポットをどかすと、その下は水滴が溜まっていることがあるんですよね。

空気が乾燥する冬の時期は、微力ながら加湿の役割もあるかなーと思います。

Image: 岡本玄介

玄関でもリビングでも、冷蔵庫内でもトイレでも。場所を選ばず活躍します。

マーナ (marna) コーヒーかす消臭ポット 1,718円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon, YouTube, marna