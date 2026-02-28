コーヒーかすを乾燥させず、そのまま消臭剤にするエコなポット
2025年1月15日の記事を編集して再掲載しています。
捨てる前にもうワンチャン！
コーヒーを淹れるときはいつも飲みたい分を出し切ったら、豆かすは捨ててしまいますよね。
干したり炒ったり乾燥させると消臭剤になりますが、面倒なので気が向いたときくらいしか作らないと思います。
捨てずに2〜3日使える
マーナの「コーヒーかす消臭ポット」は、コーヒーかすの水気をシッカリ切れば、湿ったまま消臭剤として活用できるアイテムです。
フィルターごと装填するので楽チン。第2の役割で暮らしがちょっぴりエコロジカルになります。
コーヒーの香りも
使用中はほんのりコーヒーの香りも広がります。
ポットは釉薬を使用しない、焼き締め製法の陶磁器。なのでカスが乾燥しやすいのです。ポットをどかすと、その下は水滴が溜まっていることがあるんですよね。
空気が乾燥する冬の時期は、微力ながら加湿の役割もあるかなーと思います。
玄関でもリビングでも、冷蔵庫内でもトイレでも。場所を選ばず活躍します。
マーナ (marna) コーヒーかす消臭ポット
1,718円
Amazonで見るPR
Source: Amazon, YouTube, marna