Image: SEKAIRO

キーボードをカタカタ叩きながら、「あれ、何書こうとしてたんだっけ」と頭が真っ白になること、ありませんか?

議事録、メール返信、資料作成…。打ち込んでる間に思考が途切れて、結局何度も書き直し。気づけば定時を過ぎてる。

そんな「タイピング疲れ」から解放してくれそうなのが、今注目を集めている「AIスマートマウス」です。

マウスに話すだけで完結

Image: SEKAIRO

このマウス、見た目は普通。でも本体に向かって話しかけるだけで、議事録の文字起こし、翻訳、メール文の生成、資料の構成案まで一気に処理してくれるんです。

キーボードに触れなくても、マウスを握ったまま思いついたことを声に出すだけ。 作業の流れを止めずにAIを使うことができれば、もっとAIが使いやすくなりそうです。

143言語対応の翻訳機能も搭載されているので、海外とのやりとりが多い人にも便利そうです。

ChatGPT Plusが無料で使える

Image: SEKAIRO

このマウスの面白いところは、月額課金なしでChatGPT Plusレベルの機能が使えること。画像生成AIまで内蔵されていて、ちょっとしたビジュアル資料もマウスで作れてしまいます。

通常、こうしたAIサービスを個別契約すると月額5,000円以上かかるところ、このマウス一台で月額費用がかからずに完結。コスパを考えると、かなり攻めてる気がします。

Image: SEKAIRO

使うほどに音声認識の精度が上がる仕組みもあるようで、自分の話し方に馴染んでいくのはちょっとワクワクしますよね。

タイピング速度、もう関係ない

Image: SEKAIRO

「仕事の速さ=タイピングの速さ」だった時代は、もう終わりかもしれません。

このマウスがあれば、会議後の議事録作成も、長文メールの返信も、資料の骨組み作りも、話すだけで片付きます。

「毎日の入力作業を少しでもラクにしたい」と思っているなら、試してみる価値はあるかもしれません。

2,400万円突破の大ヒットAIマウス！音声だけで議事録・翻訳が爆速処理！ 24,829円 超超早割 31%OFF（一般販売予定価格35,990円から11,161円お得） machi-yaで見る

Image: SEKAIRO

Source: machi-ya