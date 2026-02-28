こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

音楽やPodcastを聴いたり、オンライン会議に出たり。ワイヤレスイヤホンはいまや、生活に欠かせない存在となりました。

音質も機能もこだわり始めたらキリがないけれど、本当に重宝するのは、日常使いに必要な機能が備わっていて、手頃な価格で…つまり、気負わず使える “ちょうどよさ” が大事。

そんなワイヤレスイヤホンを探していたら、実にピッタリな一台を見つけました！

今年1月16日に発売になったXiaomi（シャオミ）の「Redmi Buds 8 Lite」。価格はなんと3,000円台！ そしてこれまた、使い心地が実にいいんですよ。

サウンド良好、ノイキャン上々、通話もクリアで、この価格。何かのバグでは？と思うほど、超コスパのいい一台なんです。

価格と性能の「バランス問題」。安いとやっぱり微妙なの？

「Redmi Buds 8 Lite」は、高品質なスマホで人気のXiaomiが展開するワイヤレスイヤホン。ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載した点が大きな特長です。

さらに、デュアルマイクによるAIノイズリダクション機能によるクリアな通話性能や、12.4mmのチタニウム製大型ドライバーによる豊かなサウンドにも注目が集まっています。

これ、もう一度言いますけど、3,000円台のイヤホンですからね？ 3,000円台でここまでのハイスペは今までだったらありえないですよね。

安かろう悪かろうの時代はもう終わり。「Redmi Buds 8 Lite」の場合は、ノイキャンに通話に音質に、それぞれしっかり作り込まれています。

こうも価格が安いと、買う側としては嬉しいけれど、コストを抑えて作るには相当な工夫がありそう。

その辺りは、スマートフォン市場で圧倒的な存在感を持つXiaomiならではの、技術力のおかげかも。ありがたい〜。

思ってた以上に良かった「音」と「ノイキャン」の実力

「Redmi Buds 8 Lite」を使っていて感じたメリットは、「音楽・動画視聴をストレスなく楽しめるサウンド」「実用的な通話とノイズキャンセリング体験」「軽くて扱いやすい装着感」「日常使いに十分なバッテリー持ち」です。

なかでも、特に私が “価格以上の価値” を感じたのは、「ノイズキャンセリング体験」と「サウンド」。

「ノイズキャンセリング体験」は言わずもがな、このモデルの強みの一つ。最大42dBのノイズ低減効果を実現していて、電車の走行音や街の雑踏、家電の動作音などを抑え込んでくれます。

例えば、私のデスクのすぐ隣に空気清浄機を置いているのですが、ノイキャンONにすると、スッと稼働音が消えます。

しかも、キュッと耳が詰まるような感覚は一切なくて、使用感が本当に自然なのがポイント。

便利だけど疲れる機能でもあるノイズキャンセリング。自然であればあるほど快適で、長く使えるから、これは推せます。

次に推したいのが「サウンド」です。実は正直、ここは一番期待していなかった部分なんです。

どんなに “安かろう悪かろうの時代はもう終わり” と言っても、10倍以上の値段がするイヤホンも使っている身としては、大したことないだろうと思っていたのですが…

あれ、ぜんぜん良い音じゃん！ 予想外にしっかり厚みがあって、音楽の豊かさを実感できるサウンド。

特に人の声の音は、芯がしっかりしていて、近めの距離感で再生されるから、音量を上げすぎなくても、すごく聴き取りやすい〜。

低音がズンズン響くとか、細部までしっかり見通せる解像感とか、そういう音ではありません。「長く聴いていても疲れない “ちょうどいい” 音」という感じ。これが日常使いにピッタリなんですよね。

ちなみに、装着感も軽くていい感じ。グイッと押し込まなくても、スッと耳にはまりやすいのは、絶妙な形状のおかげかな。圧迫感も少なくて最高！

音もノイキャンも、装着の面でも、長く使えるバランスの取れた一台。特に一日の中でイヤホンを使う機会が多い人には、快適に使えると思います。

操作はタッチセンサー式。アプリ「Xiaomi Earbuds」を使えば、より細かな設定も可能。オーディオ効果（いわゆるイコライザー機能）もあって、3,000円台とは思えない充実っぷりです。

安さじゃない、「納得できる使い心地」が最大の魅力

「Redmi Buds 8 Lite」は、「安いとちょっと不安…」という人にも安心して使ってもらえる一台。初めてワイヤレスイヤホンを使う人や、通学や通勤、作業用に “気軽な1台” を探している人にもおすすめです。

安いだけじゃなく、「これでいい」「これがちょうどいい」と思わせてくれる。この「納得できる使い心地」が、「Redmi Buds 8 Lite」の最も大きな魅力だと思います。

