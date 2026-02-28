石田純一、3億円自宅売却→現在は焼肉店で自ら接客も “不祥事”で仕事激減…当時振り返り言及「子どもたちを露頭に迷わせることになる」
俳優の石田純一（72）が、26日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）にVTRで出演。“不祥事”で仕事が激減した時期を振り返った。
【写真】山あり谷ありでも幸せそう！家族5ショットで笑顔はじける石田純一
この日は「物が多い部屋を大掃除！芸能人の自宅の悩み解決SP！」と題し、石田の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が自宅の部屋を紹介した。
家のルールどおりに片付けができない3人の子どもたちについて「問題児たちがいるんですよ」と説明。しかしその後、「実はもっと問題児がいるんですよ」と、散らかった石田の部屋も公開した。
地下の石田の部屋に向かうと、通路をふさぐように荷物が山積み。部屋にたどりつくと、大量の服や中身が入ったままのスーツケースなどが散乱しており、東尾は「下に物が置いてあるのが本当に苦手なんですよ…」とつぶやいた。
その後、石田の現在の状況について説明された。ドラマやバラエティに引っ張りだこで、3億円の豪邸に暮らしていたが、コロナ禍での“不祥事”の影響でテレビの仕事が激減した。
現在は、3年前に千葉県に開業した焼肉店を営んでおり、石田自ら接客対応し、オーナーとして仕入れやメニュー開発なども行っているという。VTRに石田が登場し、「コロナのあれでね…行儀悪いとか叩かれて。CM9社やってたのかな、2社になり1社になり…。子どもたちも露頭に迷わせることになるから、生活のため、食うため」と説明した。
また、東尾も「仕事がなくなって、もう家売る、お金ない」「芸能のお仕事をできない状況だった」などと振り返り。事後報告で「いつの間にか焼肉店になった」などと明かした。
【写真】山あり谷ありでも幸せそう！家族5ショットで笑顔はじける石田純一
この日は「物が多い部屋を大掃除！芸能人の自宅の悩み解決SP！」と題し、石田の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が自宅の部屋を紹介した。
家のルールどおりに片付けができない3人の子どもたちについて「問題児たちがいるんですよ」と説明。しかしその後、「実はもっと問題児がいるんですよ」と、散らかった石田の部屋も公開した。
その後、石田の現在の状況について説明された。ドラマやバラエティに引っ張りだこで、3億円の豪邸に暮らしていたが、コロナ禍での“不祥事”の影響でテレビの仕事が激減した。
現在は、3年前に千葉県に開業した焼肉店を営んでおり、石田自ら接客対応し、オーナーとして仕入れやメニュー開発なども行っているという。VTRに石田が登場し、「コロナのあれでね…行儀悪いとか叩かれて。CM9社やってたのかな、2社になり1社になり…。子どもたちも露頭に迷わせることになるから、生活のため、食うため」と説明した。
また、東尾も「仕事がなくなって、もう家売る、お金ない」「芸能のお仕事をできない状況だった」などと振り返り。事後報告で「いつの間にか焼肉店になった」などと明かした。