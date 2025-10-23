俳優石田純一（71）が22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。義父東尾修氏のモテぶりについて語った。数々の女性と浮名を流し、モテ男として知られる石田。この日は「時代を越えたモテ男たちが余談に集結！」と題し、マイケル富岡（64）、見取り図リリー（41）とともに出演した。マイケルが「モテる最大のポイントはギャップなんですよ」と力説すると、石田も「