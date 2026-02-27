この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活情報を発信するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【リーク情報アリ】3月の高還元決済４選！Visa割に加えてモバイルICOCAやd払いタッチで爆益確定」と題した動画を公開した。動画では、3月に開催されるお得なキャッシュレス決済キャンペーンを4つ厳選し、それぞれの還元率や参加条件、注意点について詳細に解説。「3月に使うべきお得な決済方法」としての結論を提示している。



まず筆頭として挙げられたのが「スマホのVisaタッチ決済」だ。開催中の「Visa割キャンペーン」を活用することで、1回1,000円以上の利用で最大500円分が当たる抽選に参加できる。おにまる氏は、これまでの当選実績も踏まえ「やっぱりこれが一番お得な気がします」と評価。1回あたりの期待値が約15.5%還元になると分析し、4月末までメインで利用することを推奨した。



続いて紹介されたのが「モバイルICOCA」だ。3月中は利用額の7%が還元されるキャンペーンを実施中。おにまる氏は「電車・バスの利用は対象外」としつつも、逆説的に「電車・バス以外の利用は全部対象になる」点に着目し、「この汎用性の高さが良いところ」と指摘した。さらに、J-WESTカードを紐づけることで還元上限がアップする点や、チャージキャンペーンとの併用で還元率を高めるテクニックも紹介している。



3つ目は「スマホのJCBタッチ決済」。3月15日までの期間、1日合計500円以上の利用で総額5億5555万円の山分けに参加できる。おにまる氏は「1回ではなく1日あたり500円でOK」というハードルの低さを評価しつつ、毎日条件を達成することで口数が増える仕組みを解説した。



最後に「d払いタッチ」に関するリーク情報として、3月2日から開始されるキャンペーンに言及。iPhoneユーザー向けには「20%還元」、Androidユーザー向けには「2,000万ポイント山分け」が実施される見込みだと語った。特にお得度が高いiPhoneユーザーに対し、「d払いタッチを設定していない方はまだ待って」と、キャンペーン開始後の設定を呼びかけている。



おにまる氏は、これらのキャンペーンを駆使することで3月の支出を大幅に節約できると総括。それぞれのキャンペーンにはエントリーが必要なものや対象外のカードがあるため、動画の概要欄や公式サイトで詳細を確認した上で、賢く使い分けるよう促して動画を締めくくった。