妻と部下を浮気させようと画策 夫の思惑通りに事は運んだが、想いを捨てきれない そして妻の⽇記を盗み⾒ると…映画『鍵』公開決定

妻と部下を浮気させようと画策 夫の思惑通りに事は運んだが、想いを捨てきれない そして妻の⽇記を盗み⾒ると…映画『鍵』公開決定