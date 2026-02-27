園田結莉亜が逃げ切りQTトップ通過！ ネクヒロ予選会
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026予選会 最終日（2日間競技）◇27日◇森永高滝カントリー倶楽部（千葉）◇6215ヤード・パー72＞今年で8年目を迎える「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」への出場権をかけた予選会が千葉県にある森永高滝CCで2日間に渡り行われた。
トップ通過を果たしたのは初日トップの園田結莉亜。この日は3つスコアを落としたものの、トータル4アンダーでフィニッシュした。古賀衣桜、和久井麻由、益田世梨がトータル3アンダー、トータル2アンダーで倉林夏、佐藤美優、トータル1アンダーに森本天が入り前半戦の出場権を手にした。予選会からの出場枠は1日競技で5枠、2日競技で10枠。出場権重複などによる繰り下がりが毎試合発生するため、目安で予選会上位20位以内に入れば多くの試合に出場することが可能となる。昨年のこの予選会では佐田山鈴樺がトップ通過を果たし、ネクヒロを経てプロテストに合格。その前年には昨年ポイントランク4位に入り最終プロテストにも進出した桑村美穂が予選会から開幕優勝に繋げるなど活躍が目立つ。今年の上位勢の躍進に期待がかかる。今年のマイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは3月11日、12日（大栄CC・千葉）で開催される「マイナビカップ」で開幕。8年目を迎えるツアーは過去最多の年間18試合を予定している。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
